Не только для красоты. Зачем делают чашки с двойными стенками

За этой посудой важно правильно ухаживать

Стаканы и чашки из двойного стекла становятся все более популярными. Они не только интересно выглядят, но и обладают рядом практических преимуществ.

"Телеграф" рассказывает, почему чашка из двойного стекла может стать хорошим выбором. Во-первых – это красиво: между стеклом производители размещают разнообразный декор – блестящие звездочки, сухоцветы и т.д., а также иногда делают двойное стекло в виде мишки.

Чашка с сухоцветами

Кроме того, напиток в такой чашке смотрится очень интересно. Создается впечатление, будто он "летает".

Однако главное предназначение двойных стенок в улучшенной теплоизоляции. Благодаря ей напиток дольше сохраняет температуру.

Через двойные стенки наружная сторона чашки или стакана не нагревается. Она прохладная, даже если напиток внутри максимально горячий. Это делает питье из чашки более комфортным, потому что защищает от неприятных ощущений и ожогов.

Как ухаживать за посудой из двойного стекла

Чтобы чашки и стаканы из двойного стекла служили как можно дольше, за ними нужно правильно ухаживать. Мыть их лучше вручную, чтобы на них не возникли царапины. Для мытья лучше выбирать мягкие губки и щекотливые средства – тогда поверхность останется прозрачной. Кроме того, важно следить, чтобы такая посуда не подвергалась резкому перепаду температур – это может привести к образованию трещин в стекле.

