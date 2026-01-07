Почему пыль из пылесоса вылетает обратно? Проблему можно решить самостоятельно

Обычно проблема в мешке для пыли

Пылесос — незаменимая вещь, чтобы качественно и быстро убрать дом. Это настолько удобно, что когда прибор ломается, возникает настоящая паника.

"Телеграф" рассказывает, по каким причинам пылесос может начать выдувать пыль назад. Пылесос устроен таким образом, что он всасывает пыль и мелкий мусор, оставляя внутри себя. После уборки пыль следует удалить из прибора.

Пылесос

Однако иногда пылесос начинает "возвращать" пыль назад — если это случилось, его следует немедленно выключить. Если этого не сделать, прибор может выйти из строя окончательно.

Есть несколько причин, почему пылесос может выдувать пыль назад. Самая распространенная из них – повреждение мешка для мусора. Также это может происходить из-за неправильной установки контейнера для пыли.

Мешок для пылесоса

Устанавливая мешок, его можно случайно повредить. В этом случае грязь будет вылетать из него. Кроме того, многоразовые емкости со временем изнашиваются и протираются. Периодически их следует менять.

Также пыль из пылесоса может вылетать из-за того, что мешок плохо соединен со шлангом и мусор попадает внутрь техники. Поэтому, прежде всего, в такой ситуации надо проверить это.

Ранее "Телеграф" рассказывал, зачем на ножах делают отверстия. Они делают пользование более удобным.