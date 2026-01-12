Буде великою помилкою? Чому перші страви не можна розігрівати вдруге

За цим потрібно дуже ретельно слідкувати

Навіть звичайний суп може стати небезпечним, якщо порушити прості правила зберігання та розігрівання. Деякі помилки, які роблять господині, можуть швидко зіпсувати страву.

"Телеграф" з посиланням на "Gazeta" пояснив, що саме краще не робити, аби суп чи борщ простояв у холодильнику якомога більше та його можна було куштувати.

Прості правила зберігання та розігрівання супів та борщів

Заправні супи можна готувати про запас, що не можна сказати про макаронні чи пюре супи. Водночас борщі та розсольники можна готувати більше.

Великі обсяги готового супу повторно не розігрівають — він швидко псується. Це стосується всіх видів супів: на м’ясному, рибному, курячому бульйоні, овочевих відварах і навіть молочних. Якщо не можна приготувати стільки, скільки з’їдять відразу, суп потрібно швидко охолодити, наприклад, помістивши каструлю у більшу ємність з холодною водою, а потім прибрати в холодильник. Потім порцію можна перелити у меншу каструлю і розігріти.

Повторне розігрівання змінює текстуру та колір супу. Особливо ризиковане зберігання супів у теплому вигляді кілька годин, бо бульйон стає середовищем для бактерій. Вони розмножуються при 5–65°С і кожні 20 хвилин можуть подвоюватися.

Супи з квашеною капустою або огірками теж не повністю безпечні — деякі бактерії витримують кисле середовище та високі температури.

Чи можна доварити суп або борщ, якщо вимкнули світло

Якщо приготування супу перервалося, наприклад через відключення світла, його можна доварити тільки після того, як суп охолов і побув в холодильнику. Залишати суп на плиті до повного охолодження не можна через те, що там можуть почати розмножуватись бактерії.

