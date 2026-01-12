"Молодежь не поймет": на полках украинских магазинов появилась необычная новинка (фото)

В сетях продается банка рассола, в котором только один целый огурец.

В украинских торговых сетях появился необычный товар. На полках магазинов продается огуречный и томатный рассол.

Нетипичный маркетинговый ход сделал торговую марку звездой. Фото стало вирусным в соцсетях.

Что это за продукт

Оказалось, Нежинский консервный завод специально под новогодние праздники выпустил линейку рассола с одним огурцом в банке объемом 300 мл и рассол из томатов в банке объемом 1 литр. Эта продукция для украинского рынка вышла с лозунгом "Завтра будет добрим!", что прекрасно легло в контекст празднования Нового года и ассоциацию с облегчением после празднований. А англоязычный вариант слогана "Don’t push the horses!" — добавил продукту иронического шарма.

Рассол с огурцом

Рассол с огурцом

Рассол томатный

Пользователи соцсетей с юмором отреагировали на столь необычный продукт. Большинство сразу поняли в чем смысл.

"Это специально разработанный изотоник. Он заполняет утраченные с потом жидкость и минералы, что невозможно сделать обычной водой. Поддерживает оптимальный водный баланс, предотвращая снижение работоспособности. А уходящий в подарок огурец мгновенно пополняют запасы энергии". "Мне нравится молодежь, которая не в курсе всей этой алко движухи". "Так написано же, рассол и огурец — это для народных рецептов после перепоя", — пишут в комментариях.

Комментарии пользователей

У многих пользователей этот продукт вызвал положительные отзывы. Многие ассоциировали его с домашними засолами, употребляющими от похмелья.

"То есть я всю жизнь ждала этого, а они выпустили когда я уже бросила пить как черта и переехала на другой континент? это как вообще?!" — "Покажите силу и начните пить снова. Как бросили так можно и начать", — шутят пользователи сети.

Комментарии по рассолу

Как раз несколько дней назад думала, почему нет в продаже просто рассола? "Думаю это для тех, кто хорошо что-то отпраздновал", — отмечают в комментариях.

Комментарии пользователей

Комментарии пользователей

Ранее "Телеграф" рассказывал, что в TikTok завирусилось необычное транспортное средство из Харькова.