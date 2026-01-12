"Молодь не зрозуміє": на полицях українських магазинів зʼявилась незвичайна новинка (фото)

В мережах продається банка розсолу, в якому лише один цілий огірок

В Українських торгових мережах з'явився незвичний товар. На полицях магазинів продаєтся огірковий та томатний розсіл.

Нетиповий маркетинговий хід зробив торгову марку зіркою. Фото стало вірусним в соцмережах.

Що це за продукт

Виявилось, Ніжинський консервний завод спеціально під новорічні свята випустив лінійку розсолу із одним огірком у банці об’ємом 300 мл, та розсіл з томатів в банці об'ємом 1 літр. Ця продукція для українського ринку вийшла з гаслом "Завтра буде добрим!", що чудово лягло в контекст святкування Нового року та асоцію з полегшенням після святкувань. А англомовний варіант слогану "Don't push the horses!" — додав продукту іронічного шарму.

Користувачі соцмереж з гумором відреагували на такий незвичний продукт. Більшість зразу зрозуміла в чому сенс.

"Це спеціально розроблений ізотонік. Він заповнює втрачені з потом рідину та мінерали, що неможливо зробити звичайною водою. Підтримує оптимальний водний баланс, запобігаючи зниженню працездатності. А огірок, який йде в подарунок миттєво поповнюють запаси енергії".

"Мені подобається молодь, яка не в курсі всієї цієї алко двіжухи".

"Так написано ж, розсіл та огірок — це для народних рецептів після перепою", — пишуть в коментарях.

В багатьох користувачів цей продукт викликав позитивні відгуки. Багато хто асоціював його з домашніми засолами, які вживають від похмілля.

"Тобто я все життя чекала цього, а вони випустили коли я вже кинула пити як чортяка і переїхала на інший континент? це як взагалі?!" — "Покажіть силу і почніть пити знов. Як кинули так можна і почати", — жартують користувачі мережі.

"Якраз кілька днів тому думала, чому немає в продажу просто розсолу?".

"Думаю це для тих хто гарно щось відсвяткував", — зазначають в коментарях.

