Тренд с новогодними ИИ-фото вышел из-под контроля. Нарядили уже даже Трампа и Януковича (фото)

Курьезные фото появились в сети

В соцсетях набирает популярность новый визуальный тренд со стилизованными "зимними портретами". Пользователи массово публикуют изображения в национальных образах с венками из ягод, красными бусами и снежным фоном, но этот флешмоб уже превратился в курьез.

Изначально это была праздничная эстетика с элементами фольклора. В основном сеть заполоняли такие фотографии, сделанные девушками.

Однако в последние дни тренд буквально превратился в мем.

В пабликах публикуют смешные фотографии, где с венками на головах известные всей Украине личности:

Беглый президент Виктор Янукович

Бывший премьер Украины Николай Азаров, сбежавший в Россию

Бизнесмен, фигурирующий в деле о коррупции в "Энергоатоме" Тимур Миндич

В неожиданном народном антураже в сети опубликовали и фото президента Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа.

Дональд Трамп

Отметим, что создать такое изображение с любым лицом может абсолютно каждый в ChatGPT.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что украинцы штампуют смешные предпраздничные мемы. Несмотря на все проблемы и трудности, украинцы не теряют способности и желания шутить.