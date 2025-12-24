Тренд с новогодними ИИ-фото вышел из-под контроля. Нарядили уже даже Трампа и Януковича (фото)
Курьезные фото появились в сети
В соцсетях набирает популярность новый визуальный тренд со стилизованными "зимними портретами". Пользователи массово публикуют изображения в национальных образах с венками из ягод, красными бусами и снежным фоном, но этот флешмоб уже превратился в курьез.
Изначально это была праздничная эстетика с элементами фольклора. В основном сеть заполоняли такие фотографии, сделанные девушками.
Однако в последние дни тренд буквально превратился в мем.
В пабликах публикуют смешные фотографии, где с венками на головах известные всей Украине личности:
- Беглый президент Виктор Янукович
- Бывший премьер Украины Николай Азаров, сбежавший в Россию
- Бизнесмен, фигурирующий в деле о коррупции в "Энергоатоме" Тимур Миндич
В неожиданном народном антураже в сети опубликовали и фото президента Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа.
Отметим, что создать такое изображение с любым лицом может абсолютно каждый в ChatGPT.
Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что украинцы штампуют смешные предпраздничные мемы. Несмотря на все проблемы и трудности, украинцы не теряют способности и желания шутить.