Где в Европе лучше медицина, социалка и погода: ответ украинки может удивить (видео)
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
В некоторых позициях Украина выигрывает
Украинская блогерша, прожившая некоторое время в двух европейских странах, проанализировала качество услуг и жизни в них и сравнила с Украиной. Речь пойдет об Испании и Германии.
Что нужно знать:
- В медицине высокую оценку получили платные услуги в Испании
- Социальную систему Германии блогер назвала одной из самых сильных
- Худший климат — в Германии
Соответствующее видео было опубликовано на странице mrs.faustova в TikTok. Девушка разделила свое мнение о странах на категории и по каждой из них дала оценку.
Медицина
По словам блогера, в Испании бесплатная медицина — хорошая. Многие ее знакомые посещали врачей и даже рожали детей в этой стране.
"Но для меня платная (медицина, — Ред.) — топовая. Очень удобное приложение и попасть к врачу можно хоть на следующий день", — говорит автор ролика.
А в Германии ситуация иная. Девушке пришлось ждать четыре месяца, чтобы попасть к врачу на срочный прием.
"Сама медицина хорошая. Меня просто напрягало, что я плачу большие деньги и не могу попасть к врачу", — добавила она.
Государственная медицина в Украине, по мнению девушки, — просто кошмар. Она объясняет это тем, что назначают много анализов, которые не нужны:
"Но я пользовалась частной (медициной, — Ред.) и была очень довольна. Но, к сожалению, если ты серьезно болеешь в Украине, тебе придется отдать большую сумму за лечение. А в Германии или в Испании это вылечат абсолютно бесплатно".
Оценки:
- Испания — 8/10
- Германия — 6/10
- Украина — 8/10
Социальная помощь
Автор оценивает социальную систему как лучшую.
"Социалка — космос. Можно жить много лет и не работать, как это делают многие семьи. Но, к сожалению, она делает людей зависимой от системы. А те, кто работает, отдают очень много государству".
В Испании есть помощь, но намного меньше. А в Украине, как говорит блогер, социалки почти нет.
"Поэтому все украинцы знают, что рассчитывать не на что. Поэтому мы много работаем".
Оценки:
- Испания — 5/10
- Германия — 10/10
- Украина — 1/10
Погода
В Испании, по словам блогера, для нее идеальная погода — солнце и тепло.
А вот в Германии, наоборот, дожди и серость.
"250 дней без солнца. Половина эмигрантов в депрессии именно из-за климата", — рассказывает блогер.
В Украине для нее была также идеальная погода. Единственный минус — долгая зима и в три аса дня на улице уже темно.
Оценки:
- Испания — 9/10
- Германия — 4/10
- Украина — 7/10
Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что украинская блогерша назвала страну, переезд в которую может разочаровать.