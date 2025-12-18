Где в Европе лучше медицина, социалка и погода: ответ украинки может удивить (видео)

В некоторых позициях Украина выигрывает

Украинская блогерша, прожившая некоторое время в двух европейских странах, проанализировала качество услуг и жизни в них и сравнила с Украиной. Речь пойдет об Испании и Германии.

Что нужно знать:

В медицине высокую оценку получили платные услуги в Испании

Социальную систему Германии блогер назвала одной из самых сильных

Худший климат — в Германии

Соответствующее видео было опубликовано на странице mrs.faustova в TikTok. Девушка разделила свое мнение о странах на категории и по каждой из них дала оценку.

Медицина

По словам блогера, в Испании бесплатная медицина — хорошая. Многие ее знакомые посещали врачей и даже рожали детей в этой стране.

"Но для меня платная (медицина, — Ред.) — топовая. Очень удобное приложение и попасть к врачу можно хоть на следующий день", — говорит автор ролика.

А в Германии ситуация иная. Девушке пришлось ждать четыре месяца, чтобы попасть к врачу на срочный прием.

"Сама медицина хорошая. Меня просто напрягало, что я плачу большие деньги и не могу попасть к врачу", — добавила она.

Государственная медицина в Украине, по мнению девушки, — просто кошмар. Она объясняет это тем, что назначают много анализов, которые не нужны:

"Но я пользовалась частной (медициной, — Ред.) и была очень довольна. Но, к сожалению, если ты серьезно болеешь в Украине, тебе придется отдать большую сумму за лечение. А в Германии или в Испании это вылечат абсолютно бесплатно".

Оценки:

Испания — 8/10

Германия — 6/10

Украина — 8/10

Социальная помощь

Автор оценивает социальную систему как лучшую.

"Социалка — космос. Можно жить много лет и не работать, как это делают многие семьи. Но, к сожалению, она делает людей зависимой от системы. А те, кто работает, отдают очень много государству".

В Испании есть помощь, но намного меньше. А в Украине, как говорит блогер, социалки почти нет.

"Поэтому все украинцы знают, что рассчитывать не на что. Поэтому мы много работаем".

Оценки:

Испания — 5/10

Германия — 10/10

Украина — 1/10

Погода

В Испании, по словам блогера, для нее идеальная погода — солнце и тепло.

А вот в Германии, наоборот, дожди и серость.

"250 дней без солнца. Половина эмигрантов в депрессии именно из-за климата", — рассказывает блогер.

В Украине для нее была также идеальная погода. Единственный минус — долгая зима и в три аса дня на улице уже темно.

Оценки:

Испания — 9/10

Германия — 4/10

Украина — 7/10

