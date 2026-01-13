800 євро на місяць тільки на супермаркет? Скільки насправді витрачають українці на продукти в різних країнах Європи

П'ять історій про витрати на харчування в ЄС

Скільки ви в Європі витрачаєте в місяць на їжу? Українка з Ірландії поставила таке питання в соцмережах і отримала несподівану реакцію. Її витрати в 800 євро на місяць на двох назвали неправдою, бо нібито всі живуть на 150 євро.

Що треба знати:

В Ірландії продукти дорожчі, ніж у Німеччині

Одна людина може прожити на 180-400 євро

Акції в магазинах знижують витрати вдвічі

Але виявилося, що різниця у витратах може бути величезною — навіть у сусідніх країнах. Про це "Телеграф" дізнався з обговорення під дописом "maksimchuk_st" в Threads.

Дівчина з Ірландії написала, що витрачає близько 800 євро на місяць на супермаркети та ще 200 євро на каву й кафе — це на двох. Останній її похід до магазину обійшовся у 134 євро, і цих продуктів вистачає всього на кілька днів. Раніше вона розповідала про це в TikTok, і їнші дописувачі їй не повірили — писали, що нормальні люди витрачають 150 євро на місяць.

Користувачі з різних країн Європи почали ділитися власним досвідом. Ми зібрали відповіді від людей, які живуть самостійно, так і від родин з дітьми.

Скільки витрачають українці на їжу в Європі

Ірландія: 120-150 євро на тиждень

Одна з дівчат також живе в Ірландії і підтвердила схожі цифри. На двох дорослих вона витрачає 120-150 євро, але уточнила — це на тиждень, а не на місяць. Вона завжди купує бутильовану воду і любить робити закупи в Dunnes Store, але там продукти виходять значно дорожче, навіть якщо брати базові речі.

Польща: 2500 євро для родини з трьох осіб

Українка з Польщі розповіла про свої витрати на родину. У них двоє дорослих і одна дитина. На місяць вони витрачають 2500 злотих, а іноді навіть більше. Ця сума включає продукти та побутову хімію.

Італія: від 400 до 700 євро

У Венеції пара веганів витрачає 400 євро на місяць. Вони їдять переважно біологічну їжу — сезонні овочі та фрукти доставляють раз на тиждень, купують бобові, хліб печуть самі з біологічного борошна. Плюс вітамінні добавки з аптек та веганське червоне вино без сульфатів.

На півночі Італії інша родина з двох дорослих і дитини витрачає більше — 600-700 євро на місяць. На супермаркет у них йде 70-80 євро на тиждень, рибу купують окремо за 15-30 євро, овочі та фрукти теж окремо — близько 20 євро щотижня.

Англія: 180 фунтів на одну людину

Дівчина з Англії, яка живе сама, порахувала свої витрати за місяць. Вийшло 180 фунтів — це коли вона була вдома і нікуди не їздила. Каже, що навіть здивувалася, бо думала буде більше. Купує все, що хочеться: м'ясо завжди є, рибу солить сама, завжди бере фрукти, овочі та різні смаколики.

Німеччина: 130 євро на тиждень для чотирьох

Родина з чотирьох осіб — двоє дорослих і два підлітки — витрачає в середньому 130 євро на тиждень. Вони їдять у 98% випадків вдома. Раз на тиждень роблять закупівлю в супермаркеті, заздалегідь продумують меню основних страв та сніданків на тиждень.

Інша німецька родина з шести осіб закуповується раз на тиждень на 110-130 євро, плюс тричі на тиждень купує овочі та хліб десь за 15-20 євро. Загалом на тиждень виходить 170-190 євро. Це з м'ясом, птицею чи рибою, молочними продуктами щодня. Дівчина каже, що вона дуже економна і часто купує товари по акції.

Чому така велика різниця

Під постом хтось написав хороше пояснення. Європа — це не маленький штат на 100 людей, а купа різних країн з різною економікою та цінами. Навіть в одній країні ціни можуть відрізнятися. Більше того — навіть у двох містах можуть бути різні ціни. Плюс чоловік вагою 100 кілограмів і дитина 5-7 років їдять зовсім по-різному. А в інтернеті люди просто кажуть "витрачаємо на двох", не пояснюючи деталей. Тому порівнювати ціни має сенс, тільки якщо ви сусіди.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав, про витрати на харчування в Україні. В місяць до 4 тис на одного — чи реально влізти в цей бюджет і збалансовано харчуватись?