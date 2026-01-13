За эти деньги даже кофе не купишь: украинка нашла в центре Киева очень дешевые джинсы (видео)

На них действует скидка в 96%

В центре Киева на Майдане Независимости произошла неожиданная находка для любителей шопинга. В одном из местных магазинов девушка заметила джинсы, которые стоят всего 6 гривен — это почти 96% скидки от их первоначальной цены.

Соответствующее фото и видео украинка опубликовала в соцсети Threads под ником "pav_inna". Она добавила, что это самые дешевые джинсы в ее жизни, и показала другие модели с очень низкими ценами.

Среди них были варианты за 64, 22, 14 и, соответственно, 6 гривен. На первый взгляд, все джинсы выглядят нормально, не имеют пятен, дыр и т. п., то есть их еще можно носить. Возможно, это была сезонная распродажа, чтобы быстрее продать старую одежду и освободить место для новой.

