Вы не догадывались о пользе этой детали: зачем на джинсах нужны заклепки

Это маленькая, но важная часть нашей повседневной одежды

Джинсы являются базовой вещью гардероба, но мало кто задумывается о том, зачем на них делают маленький карман и для чего нужны металлические заклепки? И причина здесь не в красоте.

Оказывается, эта деталь имеет полезную функцию. Детальнее об этом рассказали в материале Historyfacts.

Зачем на джинсах нужны заклепки?

Металлические заклепки на джинсах появились более века назад и стали одной из самых узнаваемых деталей этой одежды. В 1870 году портной Джейкоб Дэвис столкнулся с проблемой: брюки рабочих и фермеров быстро рвались, особенно в местах карманах, где люди носили инструменты. И чтобы укрепить ткань, он решил использовать маленькие металлические заклепки — такую же идею он применял на конских одеялах и чехлах для повозок.

Как появились заклепки на джинсах, Фото:emilia-spanish.ru

Его решение оказалось невероятно эффективным. Мужские брюки стали прочнее, и эта простая деталь стала настоящим спасением. В 1873 году Дэвис вместе с поставщиком тканей Ливаем Страуссом получили патент на "улучшение крепления карманов", и с тех пор металлические заклепки стали неотъемлемой частью джинсов.

Для чего нужны заклепки на джинсах, Фото: Pexels

Во время Второй мировой войны дизайн джинсов изменился. Часть металлических элементов убрали, чтобы сократить расход сырья, необходимого для военных нужд. Так исчезла заклепка у основания ширинки, а также временно были удалены заклепки на маленьком кармашке спереди джинсов. После войны эти элементы вернули, но не все.

В результате на современных джинсах заклепки сохранились в основном на передних карманах, где они продолжают выполнять укрепляющую функцию.

"Телеграф" писал ранее, зачем рукава на пиджаках украшены "бесполезными" пуговицами. Ответ вас удивит.