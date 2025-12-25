Вы не догадывались о пользе этой детали: зачем на джинсах нужны заклепки
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
Это маленькая, но важная часть нашей повседневной одежды
Джинсы являются базовой вещью гардероба, но мало кто задумывается о том, зачем на них делают маленький карман и для чего нужны металлические заклепки? И причина здесь не в красоте.
Оказывается, эта деталь имеет полезную функцию. Детальнее об этом рассказали в материале Historyfacts.
Зачем на джинсах нужны заклепки?
Металлические заклепки на джинсах появились более века назад и стали одной из самых узнаваемых деталей этой одежды. В 1870 году портной Джейкоб Дэвис столкнулся с проблемой: брюки рабочих и фермеров быстро рвались, особенно в местах карманах, где люди носили инструменты. И чтобы укрепить ткань, он решил использовать маленькие металлические заклепки — такую же идею он применял на конских одеялах и чехлах для повозок.
Его решение оказалось невероятно эффективным. Мужские брюки стали прочнее, и эта простая деталь стала настоящим спасением. В 1873 году Дэвис вместе с поставщиком тканей Ливаем Страуссом получили патент на "улучшение крепления карманов", и с тех пор металлические заклепки стали неотъемлемой частью джинсов.
Во время Второй мировой войны дизайн джинсов изменился. Часть металлических элементов убрали, чтобы сократить расход сырья, необходимого для военных нужд. Так исчезла заклепка у основания ширинки, а также временно были удалены заклепки на маленьком кармашке спереди джинсов. После войны эти элементы вернули, но не все.
В результате на современных джинсах заклепки сохранились в основном на передних карманах, где они продолжают выполнять укрепляющую функцию.
"Телеграф" писал ранее, зачем рукава на пиджаках украшены "бесполезными" пуговицами. Ответ вас удивит.