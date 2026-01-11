Модная пара или финансовая ловушка? Когда обувь из секонд-хенда будет стоить дороже новой

Нужно знать одно простое правило — оно решает, как долго прослужит обувь из секонд-хенда

Многие убеждены, что хорошая зимняя обувь обязательно должна быть новой, с натуральным мехом и толстой подошвой. В то же время на секонд-хенде тоже можно найти качественную пару, если внимательно проверить ее состояние.

Стоит ли тратить деньги на такие пары и когда ремонт действительно оправдан, объяснил "Телеграфу" полтавский сапожник Николай Фокин, работающий с обувью уже почти двадцать лет.

Какую обувь можно брать из секонд-хенда

Обувь из секонд-хенда может быть хорошим выбором, если повезет найти качественную модель и есть время на поиск. Чаще всего проблема кроется не во внешнем виде, а в клее, который с годами высыхает и перестает держать.

Ремонт имеет смысл не для каждой обуви. Его обычно делают только тогда, когда верх и подошва в хорошем состоянии. Небольшая подклейка или прошивка стоит относительно недорого и может продлить срок носки.

Полная замена подошвы обходится значительно дороже. Цена такой работы обычно составляет 800–1200 гривен. Даже после ремонта результат не всегда бывает длительным, особенно если мастер использует синтетические материалы.

