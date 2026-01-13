За ці гроші навіть кави не купиш: українка знайшла в центрі Києва дуже дешеві джинси (відео)

На них триває знижка в 96%

У центрі Києва на Майдані Незалежності сталася несподівана знахідка для любителів шопінгу. У одному з місцевих магазинів дівчина помітила джинси, які коштують всього 6 гривень — це майже 96% знижки від їхньої початкової ціни.

Відповідне фото та відео українка опублікувала в соцмережі Threads під ніком "pav_inna". Вона додала, що це найдешевші джинси у її житті, і показала інші моделі з дуже низькими цінами.

Серед них були варіанти за 64, 22, 14 та, відповідно, 6 гривень. На перший погляд, усі джинси виглядають нормально, не мають плям, дірок тощо, тобто їх ще можна носити. Можливо, це був сезонний розпродаж, щоб швидше продати старі й звільнити місце для нового одягу.

