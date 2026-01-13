Жінка з лежачою дитиною зупинила потяг під час заметілі: зворушлива історія українки

Історія з потягом зворушила тисячі українців

Потяг "Хмельницький — Київ" зробив зупинку на станції, де зазвичай не зупиняється. Мати семирічної лежачої дівчинки попросила про допомогу через заметіль, і "Укрзалізниця" відреагувала миттєво.

Історію помітила користувачка kate.filatova.e і поділилася нею у своєму профілі Тhreads. Жінка написала, що плакала від побаченого вчора і сьогодні теж плаче. Допис швидко набрав тисячі переглядів.

Як стало відомо, мати з семирічною донькою мала квитки на потяг з Хмельницького до Києва. Родина живе у селищі, з якого через сильні морози та заметіль не було можливості дістатися до основної станції. Жінка розуміла, що не зможе вивезти лежачу дитину до потяга.

Увечері вона написала у директ офіційному акаунту "Укрзалізниці". Вона пояснила ситуацію і запитала, чи може потяг №7720 зробити зупинку на станції Коржівці. У повідомленні мати зазначила, що її донька лежача, а батько дівчинки зник безвісти під час служби у війську. Вона щиро просила про допомогу.

Переписка пасажирки з "Укрзалізницею"

Компанія відповіла того ж вечора. "Укрзалізниця" підтвердила, що поїзд зупиниться у Коржівцях, але попередила про можливі затримки. Жінці порадили стежити за оновленнями на платформі Uz vezemo.

Наступного дня мати з донькою сіли у потяг. Жінка подякувала компанії просто з вагона. Вона написала окреме повідомлення локомотивній бригаді і побажала їм міцного здоров'я та мирного неба.

Вдячний допис пасажирки

Одна з користувачок соцмережі так прокоментувала ситуацію:

Начальнику потяга і всім хто прийняв таке рішення велика шана. Це не просто допомога одній родині… для жінки це хоч якась віра в людей, це життя, написала жінка.

Люди були щиро здивовані і залишили чимало коментарів під повідомленням. Ось кілька найцікавіших:

