Нет света – не беда. Как "Интерсити" доставляют на станцию во время отключения (видео)

"Укрзализныця" удивила украинцев способом решения проблемы

Поезда "Укрзализныци" продолжают курсировать даже во время отключения света. В сети уже показали, как из этого положения выходит "Интерсити", который ездит исключительно благодаря электричеству.

Соответствующее видео завирусилось в Тик Ток. На нем показали, как "Интерсити" №720 Киев-Харьков прибывает на станцию.

На видео видно, что новый поезд тянет старенький тепловоз. Ведь во время российских обстрелов довольно часто случаются полные отключения света, которые невозможно быстро восстановить, а поездам нужно как-то курсировать. Особенно большая проблема отключения света для "Интерсити", которые ездят на электричестве. Однако УЗ нашла выход из ситуации.

Многих украинцев в комментариях удивил такой способ помощи, ведь большинство не понимали зачем УЗ годами хранит старые тепловозы. Вот теперь они пригодились. Украинцы в сети благодарили железнодорожников и вдохновлялись, отмечая, что наш народ несокрушимый.

