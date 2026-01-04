В Украине невозможно купить билеты на ряд рейсов Укрзализныци: что произошло и когда откроют продажу

Укрзализныця меняет ряд маршрутов по соображениям безопасности

Укрзализныця объявила о приостановке продажи билетов на ряд поездов. Причиной стала необходимость корректировки расписания движения из-за осложнений на поврежденном россиянами Фастовском железнодорожном участке. Билеты на внутренние рейсы можно будет приобрести 8 января с 08:00, а на международные – с 09:00.

Продажа билетов на некоторые рейсы после 21 января откроется после корректировки расписания движения. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

"В результате усложненного движения на недавно пораженном врагом Фастовском участке и определенных изменений в маршрутах из-за соображений безопасности, мы вносим необходимые коррективы в график движения поездов", — говорится в сообщении.

Указано, что новые расписания будут составлены до конца суток 7 января. Продажа билетов планируется открыть с утра 8 января: внутренние рейсы – с 08:00, международные рейсы – с 09:00.

"По обновленным расписаниям украинские поезда поедут с 22 января. К тому времени должны извиниться: задержки в пределах 1-2 часов будут случаться, в зависимости от интенсивности движения на Фастовском участке", — добавили в пресс-службе.

Уничтожение вокзала в Фастове

Как сообщал "Телеграф", в результате российской атаки в ночь на 6 декабря вокзал в Фастове Киевской области, был разрушен до основания. Кроме самого вокзала уничтожено также административное здание. Железнодорожники всего через несколько часов возобновили движение поездов через станцию Фастов и обустроили мобильные пункты по продаже билетов.

Вокзал в Фастове. Фото Национальная полиция Украины

