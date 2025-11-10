Укрзализныця запустила новую фишку: что такое Гранатомед и как он увеличивает цену билета (фото)

Пассажиры оценили новинку от УЗ, но раскритиковали активацию по умолчанию

Укрзализныця запустила новую услугу при онлайн-покупке билетов — Гранатомед. Этот новый чайный набор активно обсуждается в сети. Нашли у него и недостатки.

Увидеть, добавлен ли Гаранатомед к вашему билету можно внизу, рядом с постелью. Стоимость услуги составляет 45 грн, и 10 грн. от суммы перечисляются в поддержку Вооруженных Сил Украины. Ползунок активен, так что по желанию можно отказаться от него. Также, приобрести Гранатомед можно при наличии у проводников.

Где находится Гранатомед при покупке билетов онлайн

Что такое Гранатомед от Укрзализныци

Это небольшой фирменный набор с чаем, сахаром и мармеладом-сердцем, упакованный в брендированную упаковку с теплым комплиментом от перевозчика.

Что входит в Гранатомед, кроме чая

Многим пассажирам эта идея понравилась: люди хвалят вкусный мармелад и приятный формат поддержки армии. В соцсетях появляются сообщения о том, что набор создает настроение в дороге и может стать сувениром.

Вкусно, красиво, с юмором – описывают Гранатомед от УЗ

Впрочем, не обошлось без критики. Часть пользователей возмущена тем, что услуга активирована по умолчанию — это может создавать неудобства пожилым пассажирам, которые не всегда замечают дополнительную строчку в приложении или знают, что нужно отключить ползунок.

Гранатомед добавляют по умолчанию – это вызвало критику

Ранее "Телеграф" рассказывал, что в Укрзализныце запустили новые плацкартные вагоны. Они удивили украинцев своим удобством.