"Укрзализныця" — это трэш". Украинка взбудоражила сеть поездкой в Вену (видео)

Прямой рейс не доставил в нужную точку

Путешествие на поезде "Укрзализныци" сообщением Киев-Вена должно проходить с организованными пересадками и без дополнительных затрат, ведь это прямой рейс. Однако украинка рассказала о неожиданном и неприятном нюансе.

Соответствующее видео распространила женщина в Тик-Ток. По ее словам, билет на прямой рейс стоил больше 4400 грн. Поезд отправлялся из Киева и должен был прибыть в Вену, Венгрию, однако этого не произошло.

Как рассказывает украинка, поезд Киев-Вена — это фактически два вагона, которые в Чопе цепляют к соответствующему поезду. Так и случилось, однако дальше эти вагоны не доехали до Вены. Они остановились в 4 утра в селе Захонь и ожидали следующего поезда. Но он не прибыл, поэтому у пассажиров направления Киев-Вена было два варианта: либо бежать перроном на электричку, либо ждать еще 6 часов другого поезда.

Автор видео побежала на электричку, которая закрыла дверь буквально после того, как она вбежала в вагон. Почему-то электричка не ждала пассажиров, которым предложили пересадку, поэтому многие не успели. Происходило это все в 4 утра. Дальше женщина уже своими силами доехала в Вену, но вопросы к УЗ у нее остались. По словам пассажирки, она написала жалобу и ждет ответа.

В комментариях пользователи делились схожими ситуациями и рассказывали, что такое в поезде Киев-Вена случается довольно часто. Хотя бывают случаи, когда пересадку на электричку проводники не предлагают, а нужно ждать по 6-8 часов следующего поезда.

