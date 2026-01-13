Забудьте слово "бутерброд": 12 аналогов, как его заменить в украинском языке

Украинский язык так богат, а большинство ограничивается просто "бутербродом"

Слово "бутерброд" повсеместно распространено в Украине, и нелегко встретить семью, в которой бы его не употребляли в разговоре. Однако это слово имеет немецкое происхождение ("Butterbrot", хлеб с маслом), в то время как в украинском языке есть целый ряд слов, которыми можно более гармонично его заменить.

"Телеграф" составил список 12 таких аналогов, хотя на самом деле синонимов намного больше. Вот их список по порядку убывания распространенности слова:

накладанець (хотя это слово звучит для некоторых странно, языковед Александр Авраменко утверждает, что это лучшая украинская замена слову "бутерброд"); канапка (украинское производное от французского "канапе"); мазанець; потапці (так назывались бутерброды-закуски к водке во времена казачества); похлібець; нахліб; перекусень; маслохліб (салохліб, сирохліб); перекусник; намазник; розтягнирот; нахлібок.

