Забудьте слово "бутерброд": 12 аналогів, як його замінити в українській мові

Українська мова така багата, а більшість обмежується просто "бутербродом"

Слово "бутерброд" повсюдно поширене в Україні, і нелегко зустріти сім’ю, в якій його не вживали б у розмові. Однак це слово має німецьке походження ("Butterbrot", хліб з маслом), тоді як в українській мові є низка слів, якими можна гармонійніше його замінити.

"Телеграф" склав список 12 таких аналогів, хоча насправді синонімів набагато більше. Ось їх список за порядком зменшення поширеності слова:

накладанець (хоча це слово звучить для деяких дивно, мовознавець Олександр Авраменко стверджує, що це найкраща українська заміна слову "бутерброд"); канапка (українське похідне від французького "канапе"); мазанець; потапці (так називалися бутерброди-закуски до горілки за часів козацтва); похлібець; нахліб; перекусень; маслохліб (салохліб, сирохліб); перекусник; намазник; розтягнирот; нахлібок.

