Рус

Забудьте слово "бутерброд": 12 аналогів, як його замінити в українській мові

Автор
Валерія Куценко
Дата публікації
Читать на русском
Автор
Є багато слів, якими можна назвати український бутерброд Новина оновлена 13 січня 2026, 22:53
Є багато слів, якими можна назвати український бутерброд. Фото Згенеровано ШІ ("Телеграф")

Українська мова така багата, а більшість обмежується просто "бутербродом"

Слово "бутерброд" повсюдно поширене в Україні, і нелегко зустріти сім’ю, в якій його не вживали б у розмові. Однак це слово має німецьке походження ("Butterbrot", хліб з маслом), тоді як в українській мові є низка слів, якими можна гармонійніше його замінити.

"Телеграф" склав список 12 таких аналогів, хоча насправді синонімів набагато більше. Ось їх список за порядком зменшення поширеності слова:

  1. накладанець (хоча це слово звучить для деяких дивно, мовознавець Олександр Авраменко стверджує, що це найкраща українська заміна слову "бутерброд");
  2. канапка (українське похідне від французького "канапе");
  3. мазанець;
  4. потапці (так називалися бутерброди-закуски до горілки за часів козацтва);
  5. похлібець;
  6. нахліб;
  7. перекусень;
  8. маслохліб (салохліб, сирохліб);
  9. перекусник;
  10. намазник;
  11. розтягнирот;
  12. нахлібок.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав, як правильно говорити: "з наступаючим" або "з прийдешнім Новим роком", — дуже багато хто припускається цієї помилки.

Також ми писали про те, як українською мовою правильно перекласти слово "челка".

Теги:
#Українська мова #Бутерброд #Слово