Забудьте слово "бутерброд": 12 аналогів, як його замінити в українській мові
Українська мова така багата, а більшість обмежується просто "бутербродом"
Слово "бутерброд" повсюдно поширене в Україні, і нелегко зустріти сім’ю, в якій його не вживали б у розмові. Однак це слово має німецьке походження ("Butterbrot", хліб з маслом), тоді як в українській мові є низка слів, якими можна гармонійніше його замінити.
"Телеграф" склав список 12 таких аналогів, хоча насправді синонімів набагато більше. Ось їх список за порядком зменшення поширеності слова:
- накладанець (хоча це слово звучить для деяких дивно, мовознавець Олександр Авраменко стверджує, що це найкраща українська заміна слову "бутерброд");
- канапка (українське похідне від французького "канапе");
- мазанець;
- потапці (так називалися бутерброди-закуски до горілки за часів козацтва);
- похлібець;
- нахліб;
- перекусень;
- маслохліб (салохліб, сирохліб);
- перекусник;
- намазник;
- розтягнирот;
- нахлібок.
