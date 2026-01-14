Лучший грунт для рассады: купить или сделать самому?

Хороший грунт — самое главное условие для выращивания крепкой здоровой рассады. Опытные огородники чаще всего стараются купить готовый субстрат, но есть устойчивое мнение, что грунт можно сделать самостоятельно из смеси дерновой земли, компоста, торфа, песка, золы.

От того, в каких условиях начнут развиваться семена, напрямую зависит качество рассады, ее способность противостоять грибкам и вирусам. Многие огородники преклонного возраста до сих пор убеждены, что лучший грунт для выращивания овощей — это земля из-под акаций. И идут в посадки, чтобы под слоев листьев набрать перепревшее "золото".

А потом удивляются, что молоденькие всходы падают под атакой "черной ножки", а оставшиеся растения выглядят слабыми и тонкими.

Какой готовый субстрат лучше купить

Если для вас важно вырастить по-настоящему хорошую рассаду, лучше всего купить профессиональный субстрат. Больше всего ценится Domoflor, Rekyva, Jiffy, Durpeta, а также Классман и ряд других. У каждого бренда есть как универсальные субстраты, пригодные почти для всех культур, так и ориентированные по показателям рН, по размеру фракций.

Такая покупка — это гарантия вашего будущего урожая, поскольку эти субстраты прошли дезинфекцию от возбудителей болезней, от насекомых и сорняков. Плюс они имеют сбалансированную структуру и влагоемкость, а в составе заложено определенное количество удобрений, необходимых на старте роста.

Главным минусом покупных субстратов, конечно, является их цена. Именно ради экономии многие огородники стремятся сделать грунт своими руками.

Как сделать грунт для рассады самостоятельно (лучший рецепт)

Нужно смешать: 3 части дерновой земли, по 2 части перегноя и торфа, по 1 части компоста и песка. К этой смеси на 10 литров нужно добавить по 1 стакану золы.

Вот только и земля, и торф, и компост с перегноем у всех разные, и что получится в итоге — большой вопрос. Если уровень рН дома еще можно установить, то никак нельзя гарантировать что в этой земле не будет грибков и вирусов, личинок вредных насекомых, семян сорняков и прочих вредных элементов.

