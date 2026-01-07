Посадите эти 10 "счастливых" цветов для удачи в 2026

Какие цветы приносят удачу, что нужно посадить, чтобы в 2026 году ваш дом обходило стороной горе и бедность.

Есть цветы, которые в разные времена и по разным поверьям, реально приносят в дом счастье и удачу. Назовем 10 растений, которые в 2026 году обязательно обеспечат ваше жилище атмосферой добра и благополучия.

Примечательно, что многие из них отличаются отменной неприхотливостью и не потребуют от вас чрезмерных усилий, зато принесут море позитивных эмоций.

1 — Бархатцы (Tagetes)

Яркие золотистые бархатцы символизируют богатство и оптимизм. Считается, что они отгоняют негативную энергию и приносят удачу в дом.

Бархатцы очень любили наши бабушки - и не зря

2 — Жасмин (Jasminum)

Жасмин – ароматный цветок, ассоциирующийся с любовью, процветанием и духовным покоем, и он пользуется большой популярностью у садоводов благодаря своей красоте и символизму.

3 — Хризантема (Chrysanthemum spp.)

Хризантемы, известные как символ долголетия и богатства, являются популярным цветком во многих культурах, особенно в Азии, как цветок, привлекающий удачу.

Хризантемы бывают разных цветов, просты в уходе и долго стоят как букет

4 — Орхидея (Orchidaceae)

Орхидеи символизируют плодородие, изобилие и роскошь. Считается, что добавление орхидей в сад или домашний декор привлекает красоту и элегантность.

Орхидеи как правило цветут всего раз в год, но цветы держатся долго

5 — Пион (Paeonia)

Пионы ассоциируются с романтикой, процветанием и честью. В практике фэн-шуй они особенно благоприятны.

Пионы - весенние любимцы девушек

6 — Подсолнечник (Helianthus)

Подсолнух благодаря своему солнечному характеру символизирует счастье, жизненную силу и изобилие, что делает его идеальным средством для повышения уровня энергии в вашем саду.

Самое жизнерадостное и солнцелюбивое растение

7 — Лотос (Nelumbo nucifera)

Лотос, священный цветок во многих культурах, является символом чистоты, просветления и процветания.

В Украине лотос пока считается экзотикой, хотя не так уж сложен в выращивании

8 — Лаванда (Lavandula)

Лаванда, известная своим успокаивающим ароматом, также символизирует удачу и процветание. Кроме того, она привлекает в ваш сад полезных насекомых-опылителей.

9 — Гибискус (Hibiscus rosa-sinensis)

В китайской культуре гибискус ассоциируется с богатством и славой. Яркие и сочные цветы привносят тропический колорит в сады и позитивную атмосферу в дома.

Гибискус еще называют "китайская роза"

10 — Цинния (Zinnia spp.) или Майоры

В викторианскую эпоху циннии ценились как символы вечной привязанности и дружбы. Считалось, что их яркие цвета привлекают позитивную энергию и процветание.

Циннии в народе известны как "майоры". Фото: pixabay.com

