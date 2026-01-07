Посадите эти 10 "счастливых" цветов для удачи в 2026
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
Какие цветы приносят удачу, что нужно посадить, чтобы в 2026 году ваш дом обходило стороной горе и бедность.
Есть цветы, которые в разные времена и по разным поверьям, реально приносят в дом счастье и удачу. Назовем 10 растений, которые в 2026 году обязательно обеспечат ваше жилище атмосферой добра и благополучия.
Примечательно, что многие из них отличаются отменной неприхотливостью и не потребуют от вас чрезмерных усилий, зато принесут море позитивных эмоций.
1 — Бархатцы (Tagetes)
Яркие золотистые бархатцы символизируют богатство и оптимизм. Считается, что они отгоняют негативную энергию и приносят удачу в дом.
2 — Жасмин (Jasminum)
Жасмин – ароматный цветок, ассоциирующийся с любовью, процветанием и духовным покоем, и он пользуется большой популярностью у садоводов благодаря своей красоте и символизму.
3 — Хризантема (Chrysanthemum spp.)
Хризантемы, известные как символ долголетия и богатства, являются популярным цветком во многих культурах, особенно в Азии, как цветок, привлекающий удачу.
4 — Орхидея (Orchidaceae)
Орхидеи символизируют плодородие, изобилие и роскошь. Считается, что добавление орхидей в сад или домашний декор привлекает красоту и элегантность.
5 — Пион (Paeonia)
Пионы ассоциируются с романтикой, процветанием и честью. В практике фэн-шуй они особенно благоприятны.
6 — Подсолнечник (Helianthus)
Подсолнух благодаря своему солнечному характеру символизирует счастье, жизненную силу и изобилие, что делает его идеальным средством для повышения уровня энергии в вашем саду.
7 — Лотос (Nelumbo nucifera)
Лотос, священный цветок во многих культурах, является символом чистоты, просветления и процветания.
8 — Лаванда (Lavandula)
Лаванда, известная своим успокаивающим ароматом, также символизирует удачу и процветание. Кроме того, она привлекает в ваш сад полезных насекомых-опылителей.
9 — Гибискус (Hibiscus rosa-sinensis)
В китайской культуре гибискус ассоциируется с богатством и славой. Яркие и сочные цветы привносят тропический колорит в сады и позитивную атмосферу в дома.
10 — Цинния (Zinnia spp.) или Майоры
В викторианскую эпоху циннии ценились как символы вечной привязанности и дружбы. Считалось, что их яркие цвета привлекают позитивную энергию и процветание.
Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, какие растения привлекают богатство в дом.