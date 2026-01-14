Кращий ґрунт для розсади: купити чи зробити самому?

Хороший ґрунт – найголовніша умова для вирощування міцної здорової розсади. Досвідчені городники найчастіше намагаються купити готовий субстрат, але є стійка думка, що ґрунт можна зробити самостійно із суміші дернової землі, компосту, торфу, піску, золи.

Від того, в яких умовах почне розвиватися насіння, безпосередньо залежить якість розсади, її здатність протистояти грибкам та вірусам. Багато городників похилого віку досі переконані, що найкращий ґрунт для вирощування овочів – це земля з-під акацій. І йдуть у посадки, щоб під листям набрати "золота".

А потім дивуються, що молоденькі сходи падають під атакою "чорної ніжки", а рослини, що залишилися, виглядають слабкими і тонкими.

Який готовий субстрат краще купити

Якщо вам важливо виростити по-справжньому хорошу розсаду, найкраще купити професійний субстрат. Найбільше цінується Domoflor, Rekyva, Jiffy, Durpeta, а також Классман та низка інших. Кожен бренд має як універсальні субстрати, що підходять майже для всіх культур, так і спеціальні з різними показниками рН та розміром фракцій.

Така покупка – це гарантія вашого майбутнього врожаю, оскільки ці субстрати пройшли дезінфекцію від збудників хвороб, комах та бур’янів. Плюс вони мають збалансовану структуру та вологоємність, а у складі закладено певну кількість добрив, необхідних на старті зростання.

Головним мінусом покупних субстратів, звісно, є їхня ціна. Саме заради економії багато городників прагнуть зробити ґрунт своїми руками.

Як зробити грунт для розсади самостійно (кращий рецепт)

Потрібно змішати: 3 частини дернової землі, по 2 частини перегною та торфу, по 1 частині компосту та піску. До цієї суміші на 10 літрів потрібно додати по 1 склянці золи.

Ось тільки і земля, і торф, і компост із перегноєм у всіх різні, і що вийде в результаті — велике питання. Якщо рівень рН вдома ще можна встановити, то ніяк не можна гарантувати, що в цій землі не буде грибків та вірусів, личинок шкідливих комах, насіння бур’янів та інших шкідливих елементів.

