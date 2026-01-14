Украинка имеет кредит в ПриватБанке в 32 тыс., который не брала: чем завершилось дело в суде

До этого у нее были списанные средства и кредит, которые частично вернула

Украинка из Винницкой области оказалась перед требованием выплатить почти 32 тысячи гривен за кредит, который, по ее словам, она не брала. ПриватБанк настаивал на возврате долга, и дело дошло до суда.

Решение принял Шаргородский районный суд Винницкой области, его обнародовали 6 января 2025, как передает "Informator". Женщина отказалась полностью уплачивать долг, заявив, что кредит оформили мошенники.

Как отмечено в материалах дела, иск в суд АО КБ "ПриватБанк" подало в ноябре 2024 года. Банк потребовал взыскать задолженность по кредитному договору, заключенному 26 августа 2023 года.

В своих объяснениях женщина отметила, что в день заключения договора посторонние лица незаконно получили доступ к ее кредитной карте. По ее словам, со счета исчезли 20 тысяч гривен, а также был оформлен кредит на сумму почти 42 тысячи гривен. По данному факту 28 сентября 2023 года полиция открыла уголовное производство, которое до сих пор расследуется, причастные лица не установлены.

Финансовые операции в интернете. Фото: Smartfin

Женщина сообщила, что сразу обратилась в службу безопасности банка. После этого карту заблокировали, а сумму долга перенесли на другую карту, с которой она начала осуществлять платежи. Банк согласился не начислять проценты и штрафы. Она самостоятельно вернула 20 тысяч гривен, которые были сняты с карты, и частично погасила кредит. Остаток задолженности, по данным банка, составлял 31 799 гривен.

В суде женщина просила отказать в удовлетворении иска. Однако суд поддержал позицию ПриватБанка и удовлетворил иск в полном объеме. С женщины постановили взыскать 31 799 гривен задолженности по кредиту. Из этой суммы 31 777 гривен составляет основной долг, еще 22 гривны — просроченные проценты.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, какие банки чаще всего закрывают и блокируют счета и по каким причинам. Об этом рассказал управляющий партнер адвокатского объединения Eternix Александр Ромасев.