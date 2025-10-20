Не только из-за превышения лимитов по переводам: какие банки чаще всего закрывают и блокируют счета

Среди этих банков есть три лидера, на которые клиенты жалуются за финмониторинг

В Украине есть ряд банков с наибольшим числом блокировок и принудительного закрытия счетов своих клиентов. Юристы выделяют в этом списке восемь таких ключевых финучреждений.

Что нужно знать:

Главная причина активизации блокировок банковских счетов – усиление финансового мониторинга банков из-за соответствующего давления на них со стороны Нацбанка

Лидерами среди банков, на которые жалуются клиенты за финмониторинг, остаются: Райффайзен Банк, Приват, Ощадбанк

В 2024—2025 годах больше всего обращений за юридическими услугами (относительно финмониторинга) поступает на Приватбанк, Ощадбанк, monobank (Универсал Банк) и Райффайзен Банк

Об этом "Телеграфу" рассказали эксперты в материале: "Отфинмонили и не отдают деньги. Что делать украинцам после блокировок счетов и как вернуть средства".

Управляющий партнер адвокатского объединения Eternix Александр Ромасев говорит, что чаще всего счета блокируют крупные розничные банки.

Лидерами среди банков, на которые жалуются клиенты за финмониторинг, стабильно остаются, конечно, крупные банки: как частные, например Райффайзен Банк, так и с государственным капиталом, среди которых Приват, Ощадбанк. Это связано не с тем, что финмониторинг в этих учреждениях жестче, чем в других, а с тем, что эти банки обслуживают наибольшее количество клиентов пояснил Ромасев.

Банки с наибольшим числом блокировок и принудительного закрытия счетов:

ПриватБанк;

Райффайзен Банк;

А-Банк;

Ощадбанк;

Универсал Банк (monobank);

Сенс Банк;

ПУМБ;

УкрСиббанк.

Управляющий партнер юридической компании Winner Игорь Ясько отметил, что в 2024—2025 годах больше всего обращений за юридическими услугами (относительно финмониторинга) поступает на Приватбанк, Ощадбанк, monobank (Универсал Банк) и Райффайзен Банк.

Причина: наибольшая доля клиентов и широкий охват физлиц. С начала 2025 года в список вошли частные средние банки — А-Банк, ПУМБ. Приватбанк — абсолютный лидер по количеству жалоб все годы, в последние месяцы нарастает доля жалоб на Райффайзен Банк и Ощадбанк привел примеры Ясько.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что с 1 октября 2025 года в Украине начали действовать новые правила переводов с карты на карту. Для людей изменения могут быть сразу не заметными, однако банки получат все данные о прохождении денег между людьми, более того, если за месяц человек посылает или получает более 30 тысяч гривен, он подпадет под отдельный контроль.