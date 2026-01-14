Українка має кредит в ПриватБанку в 32 тис., який не брала: чим завершилася справа в суді

До цього вона мала списані кошти та кредит, які частково повернула

Українка з Вінницької області опинилася перед вимогою сплатити майже 32 тисячі гривень за кредит, який, за її словами, вона не брала. ПриватБанк наполягав на поверненні боргу, а справа дійшла до суду.

Рішення ухвалив Шаргородський районний суд Вінницької області, його оприлюднили 6 січня 2025 року, як передає "Іnformator". Жінка відмовилася повністю сплачувати борг, заявивши, що кредит оформили шахраї.

Як зазначено в матеріалах справи, позов до суду АТ КБ "ПриватБанк" подало у листопаді 2024 року. Банк вимагав стягнути заборгованість за кредитним договором, укладеним 26 серпня 2023 року.

У своїх поясненнях жінка зазначила, що в день укладення договору сторонні особи незаконно отримали доступ до її кредитної картки. За її словами, з рахунку зникли 20 тисяч гривень, а також був оформлений кредит на суму майже 42 тисячі гривень. За цим фактом 28 вересня 2023 року поліція відкрила кримінальне провадження, яке досі розслідують, причетних осіб не встановили.

Жінка повідомила, що одразу звернулася до служби безпеки банку. Після цього картку заблокували, а суму боргу перенесли на іншу картку, з якої вона почала здійснювати платежі. Банк погодився не нараховувати відсотки та штрафи. Вона самостійно повернула 20 тисяч гривень, які були зняті з картки, і частково погасила кредит. Залишок заборгованості, за даними банку, становив 31 799 гривень.

У суді жінка просила відмовити у задоволенні позову. Однак суд підтримав позицію ПриватБанку та задовольнив позов у повному обсязі. З жінки постановили стягнути 31 799 гривень заборгованості за кредитом. Із цієї суми 31 777 гривень становить основний борг, ще 22 гривні — прострочені відсотки.

