Действительно ли деньги "шелестят? Развенчиваем главный миф о банкоматах

Работа устройств, выдающих деньги, окутана слухами

Нередко можно услышать мнение, что банкомат во время работы не издает никаких звуков, а то, что мы слышим — воспроизводится через динамики. Некоторые считают, что стук механизма и шелест банкнот, "транслируют", чтобы успокоить клиента, что все идет правильно.

Что шумит в банкомате

Однако на самом деле это миф. Банкомат – это сложная система с большим количеством электромеханических узлов. В систему входит считыватель, который принимает карту и считывает информацию, и принтер, что печатает и выдает чеки.

Однако самое главное и сложное устройство — это диспенсер, расположенный в сейфе банкомата. Именно он достает банкноты из кассет, формирует пачку и выдает клиенту. Если по какой-либо причине клиент не забрал деньги или произошел сбой, устройство забирает деньги обратно и помещает в отдельную кассету.

Работа всех устройств сопровождается определенными звуками. Однако громче всего работает диспенсер, именно его слышно во время выдачи наличных в банкомате.

Для чего на банкомате есть динамики

Имеющиеся на банкомате динамики — не для того, чтобы воспроизводить звуки его работы. Именно они выдают характерный "писк", если клиент забыл забрать карточку или деньги.

