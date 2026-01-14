Чи справді гроші "шелестять"? Розвінчуємо головний міф про банкомати

Робота пристроїв, що видають гроші, оповита чутками

Нерідко можна почути думку, ніби банкомат під час роботи не видає жодних звуків, а те, що ми чуємо — відтворюються через динаміки. Дехто вважає, що стукіт механізму й шелест банкнот, "транслюють", щоб заспокоїти клієнта, що все йде як треба.

Що шумить у банкоматі

Проте насправді, це — міф. Банкомат — це складна система з великою кількістю електромеханічних вузлів. До системи входить зчитувач, який приймає картку й зчитує з неї інформацію, та принтер, який друкує і видає чеки.

Проте найголовніший і найскладніший пристрій — це диспенсер, розташований у сейфі банкомата. Саме він дістає банкноти з касет, формує пачку й видає клієнту. Якщо з якоїсь причини клієнт не забрав гроші, чи стався збій), пристрій забирає гроші назад та поміщає в окрему касету.

Робота усіх механізмів супроводжується певними звуками. Однак найгучніше працює диспенсер, саме його чутно під час видачі готівки у банкоматі.

Для чого на банкоматі є динаміки

Динаміки, що є на банкоматі — не для того, щоб відтворювати звуки його роботи. Саме вони видають характерний "писк", якщо клієнт забув забрати картку чи гроші.

