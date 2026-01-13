Эти маленькие дырочки важнее, чем вы думаете. Зачем производители делают отверстия на коробках для пиццы

Ранее производители вручную вырезали эти отверстия в коробках для доставки

Коробки для пиццы всегда имеют отверстия. Кое-кого раздражает, что из-за них она быстрее остывает, но на самом деле эти дырочки сохраняют текстуру и вкус.

Как пояснил эксперт по пицце Reader’s, отверстия в коробках помогают доставить пиццу потребителю в максимально близком состоянии до того, какой ее вытащили из духовки. Главная роль отверстий в боках коробки – выход пара.

Горячая пицца продолжает выделять пар даже после того, как ее вытащили из печи. Если пиццу положить в коробку сразу после выемки, этот пар задержится в коробке и сделает пиццу влажной, — пояснил главный инструктор в Scuola Italiana Pizzaioli Грегорио Фьерро

Если бы горячую пиццу клали в коробки без отверстий для выхода пара, она становилась бы мягкой и теряла бы хрусткость. Пицца не держала бы форму, а начинка сползала бы с нее.

Коробки для пиццы

Однако пицца не только должна остаться хрустящей, но и теплой. Именно поэтому делают маленькие дырочки по бокам коробки, а не большие и сверху. Достаточно тепла от пиццы задерживается, чтобы она оставалась теплой, но отверстия позволяют выходить пару для сохранения текстуры.

Делать отверстия на коробках для пиццы придумал основатель Domino’s Pizza Том Монаган. Однако еще до этого некоторые продавцы пиццы вручную вырезали отверстия на коробках, если продукт должен был ехать довольно далеко.

Пиццу начали паковать и доставлять в современных коробках только после Второй мировой войны. В это время это итальянское блюдо захватило весь мир.

