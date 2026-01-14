Их готовили только после первых морозов. Тайна уникальных пирожков с Черниговщины

Это блюдо имеет не только интересный вкус, но и много витаминов

У разных уголков Украины есть свои давние уникальные рецепты. Например, в Черниговской области пекут пирожки со свеклой и калиной — калиновики.

Это аутентичное блюдо недавно вошло в нематериальное культурное наследие области, рассказывает "Експрес". Калиновики пекут на территории Понорницкого общества уже более сотни лет. Сезон этих пирожков начинается после первых заморозков и продолжается вплоть до весны.

Пирожки с калиной

Как рассказала 87-летняя жительница села Большой Лес Анна Волевач, пирожки со свеклой и калиной пекла еще ее бабушка. Калиновики были повседневным блюдом, в которое подавали кисель — квашу с ягодами.

Тесто замешивали из ржаной муки по старинным рецептам. Также в старину украинки на Черниговщине имели секрет, как избавиться от горечи, присущей калине, рассказала Алла Наливайко, заместитель начальника отдела эколого-образовательной работы и рекреации Мезинского национального природного парка.

Алла Наливайко и калиновики

Калину для пирожков собирали только после первых морозов. Примороженная ягода не горчит. В начинку добавляли кусочки запеченной сахарной свеклы. Но со временем начали использовать обычную красную свеклу.

Это не только необычное, но и очень полезное блюдо. В калине и в свекле много витаминов и микроэлементов.

Ранее "Телеграф" рассказывал, о качаной каше — уникальном блюде из Полтавщины, которому уже более 300 лет. Раньше ее ели только богачи и на свадьбах.