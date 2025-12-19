Этот стритфуд можно попробовать только в Днепре. В чем его секрет (видео)

Это блюдо покорило сердца многих

В Днепре можно попробовать легендарный бурум – стритфуд, который трудно найти в другом городе. Эту "армянскую шаурму" делают в заведении Monami.

Своими впечатлениями от дегустации поделился ресторатор и фудблогер Миша Кацурин. Владелец Monami переехал в Украину из Алжира.

Бурум

Бурум – это армянское блюдо, которое часто называют "армянской шаурмой", потому что начинку в обоих случаях заворачивают в тонкий лаваш. Однако бурум отличается от шаурмы особым маринадом мяса и обилием сыра. Также в начинку входят мясо (чаще курица), зелень и соусы.

Бурум любят многие жители города

В Monami в лаваш добавляют сыр с зеленью и брынзу, затем идут ломтики помидоров. Сверху кладут большое количество куриного мяса и заливают все белым соусом. После этого бурум заворачивают и обжаривают на гриле. Стоимость такого варианта — 160 гривен.

Основное, что отличает бурум из Днепра от шаурмы – большое количество сыра. Из-за него и соуса блюдо имеет сливочный вкус, а также именно в них секрет его сочности.

Это шаурма с сыром, сыром, сыром и мясом, хотя его здесь тоже много, — поделился впечатлениями Кацурин.

Бурум, как и шаурма, появился очень давно. В тонкую лепешку из муки заворачивали мясо, запеченное на огне. Такое блюдо было удобно брать с собой (например тем, кто пас скот), а есть можно без ложек или вилок.

