Їх готували лише після перших морозів. Таємниця унікальних пиріжків з Чернігівщини

Ця страва має не лише цікавий смак, але й багато вітамінів

Різні куточки України мають свої давні унікальні рецепти. Наприклад, на Чернігівщині печуть пиріжки з буряком та калиною — калиновики.

Ця автентична страва нещодавно увійшла до нематеріальної культурної спадщини області, розповідає "Експрес". Калиновики печуть на території Понорницької громади вже понад сотню років. Сезон цих пиріжків починається після перших заморозків і триває аж до весни.

Пиріжки з калиною

Як розповіла 87-річна жителька села Великий Ліс Ганна Волевач, пиріжки з буряком та калиною пекла ще її бабуся. Калиновики були щоденною стравою, до якої подавали кисіль — квашу з ягодами.

Тісто замішували з житнього борошна за давніми рецептами. Також у давнину українки на Чернігівщині мали секрет, як позбутися гіркоти, що притаманна калині, розповіла Алла Наливайко, заступниця начальника відділу еколого-освітньої роботи та рекреації Мезинського національного природного парку.

Алла Наливайко та калиновики

Калину для пиріжків збирали лише після перших морозів. Приморожена ягода не гірчить. До начинки додавали шматочки запеченого цукрового буряка. Але з часом почали використовувати звичайний червоний буряк.

Це не лише незвичайна, але й дуже корисна страва. У калині та у буряку багато вітамінів та мікроелементів.

