Їх готували лише після перших морозів. Таємниця унікальних пиріжків з Чернігівщини
Ця страва має не лише цікавий смак, але й багато вітамінів
Різні куточки України мають свої давні унікальні рецепти. Наприклад, на Чернігівщині печуть пиріжки з буряком та калиною — калиновики.
Ця автентична страва нещодавно увійшла до нематеріальної культурної спадщини області, розповідає "Експрес". Калиновики печуть на території Понорницької громади вже понад сотню років. Сезон цих пиріжків починається після перших заморозків і триває аж до весни.
Як розповіла 87-річна жителька села Великий Ліс Ганна Волевач, пиріжки з буряком та калиною пекла ще її бабуся. Калиновики були щоденною стравою, до якої подавали кисіль — квашу з ягодами.
Тісто замішували з житнього борошна за давніми рецептами. Також у давнину українки на Чернігівщині мали секрет, як позбутися гіркоти, що притаманна калині, розповіла Алла Наливайко, заступниця начальника відділу еколого-освітньої роботи та рекреації Мезинського національного природного парку.
Калину для пиріжків збирали лише після перших морозів. Приморожена ягода не гірчить. До начинки додавали шматочки запеченого цукрового буряка. Але з часом почали використовувати звичайний червоний буряк.
Це не лише незвичайна, але й дуже корисна страва. У калині та у буряку багато вітамінів та мікроелементів.
