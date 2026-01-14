Во всем виновата страшная болезнь: почему людей хоронят в могилах глубиной 2 метра

Есть также и природные факторы, зачем нужна такая глубокая яма

Почему в большинстве стран умерших хоронят именно на глубине около двух метров, знают не все. Это правило появилось не случайно и имеет конкретные причины.

Почему именно такая глубина была признана необходимой, объяснил "Телеграф". Это правило тянется еще с XVII века.

История одного обязательного стандарта во время погребения

Практика хоронить умерших на глубине около двух метров сформировалась в Европе в XVII веке. Толчком к этому стали массовые эпидемии, в частности чума. В 1655 году в Лондоне было введено правило, по которому всех умерших обязывали хоронить в землю не менее чем на шесть футов, то есть 2 метра. В то время считалось, что такой слой почвы может уменьшить риск распространения болезней. До появления этого правила четких требований не существовало, и глубина захоронения определялась родственниками или гробовщиками. Из-за этого тела могли оказываться как на большой глубине, так и почти под поверхностью земли.

Во многих случаях, особенно в бедных районах европейских городов, людей хоронили без гробов. Могилы часто засыпали тонким слоем почвы, который легко размывала вода или разносил ветер. Также случались случаи, когда захоронения раскапывали дикие животные.

Эпидемия чумы. Фото: Журнал

С научной точки зрения, основное требование к глубине могилы – изоляция процессов разложения. При гниении в теле образуются бактерии и токсичные вещества, которые могут быть опасными для людей. Активнее всего эти процессы происходят в течение первых семи лет после захоронения. Полная минерализация обычно длится около восьми лет.

Учитываются и природные причины. Достаточная глубина снижает риск разрушения могилы из-за наводнений, оползней, эрозии почвы или сильных осадков. Как правило, грунтовые воды залегают ниже двух метров, поэтому не влияют непосредственно на погребение.

