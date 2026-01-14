Во всем виновата страшная болезнь: почему людей хоронят в могилах глубиной 2 метра
Есть также и природные факторы, зачем нужна такая глубокая яма
Почему в большинстве стран умерших хоронят именно на глубине около двух метров, знают не все. Это правило появилось не случайно и имеет конкретные причины.
Почему именно такая глубина была признана необходимой, объяснил "Телеграф". Это правило тянется еще с XVII века.
История одного обязательного стандарта во время погребения
Практика хоронить умерших на глубине около двух метров сформировалась в Европе в XVII веке. Толчком к этому стали массовые эпидемии, в частности чума. В 1655 году в Лондоне было введено правило, по которому всех умерших обязывали хоронить в землю не менее чем на шесть футов, то есть 2 метра. В то время считалось, что такой слой почвы может уменьшить риск распространения болезней. До появления этого правила четких требований не существовало, и глубина захоронения определялась родственниками или гробовщиками. Из-за этого тела могли оказываться как на большой глубине, так и почти под поверхностью земли.
Во многих случаях, особенно в бедных районах европейских городов, людей хоронили без гробов. Могилы часто засыпали тонким слоем почвы, который легко размывала вода или разносил ветер. Также случались случаи, когда захоронения раскапывали дикие животные.
С научной точки зрения, основное требование к глубине могилы – изоляция процессов разложения. При гниении в теле образуются бактерии и токсичные вещества, которые могут быть опасными для людей. Активнее всего эти процессы происходят в течение первых семи лет после захоронения. Полная минерализация обычно длится около восьми лет.
Учитываются и природные причины. Достаточная глубина снижает риск разрушения могилы из-за наводнений, оползней, эрозии почвы или сильных осадков. Как правило, грунтовые воды залегают ниже двух метров, поэтому не влияют непосредственно на погребение.
