Попроси плохое — и все сбудется. На легендарном кладбище во Львове есть могила, которую обходят десятой дорогой (фото, видео)

Татьяна Кармазина
Лычаковское кладбище Новость обновлена 12 декабря 2025, 11:34
Лычаковское кладбище. Фото freepik/Телеграф

Проклятое погребение реагирует на злые мысли и "выполняет" пожелания

Во Львове есть городская легенда, стремительно набирающая популярность среди местных — и пугающая даже тех, кто ежедневно работает на Лычаковском кладбище.

Что нужно знать:

  • В TikTok распространили жуткую легенду о "черном колдуне" Адаме Пшиклинском, похороненном на Лычаковском кладбище
  • Блогеры утверждают, что его могила якобы "выполняет злые пожелания" и реагирует на ненависть
  • Пользователи сети скептически восприняли историю и привели доказательства

Это захоронение пугает даже работников Лычаковского кладбища, рассказывают авторы блога о мистике "СЮР" в ТикТок. Как они рассказывают, там якобы покоится Адам Пшиклинский — нелюдимый черный колдун, который при жизни избегал людей, жил на окраине города в темной хижине без окон и никогда не выходил днем.

Говорят, он знал такие вещи, которые не должен знать ни один человек. Его боялись все, а он ненавидел всех. Соседи рассказывали, что по ночам из его дома пахло горящим воском и всегда было слышно глухое бормотание. Он практиковал черную магию и делал это не для силы, а по злобе

рассказывают в ТикТок

Когда он умер, его тела никто не решался затронуть. На Лычаковское кладбище его привезли почти тайком, на рассвете. Похоронили в стороне от других — будто опасались, что даже после смерти его присутствие может помешать соседям. Священник отказался от полноценной службы: только швырнул на землю несколько зерен соли и поспешил уйти. И именно с этого началось самое страшное, отмечают блогеры.

Лычаковское кладбище во Львове
Лычаковское кладбище во Львове. Фото: karpatium.com.ua

После погребения Пшиклинского местные люди начали рассказывать, что его могила чувствует зло. Стоит только прийти к ней с ненавистью — и она будто читает тебя. Если прошептать дурное пожелание, могила слушает, а затем исполняет.

Одна женщина, говорят, шепотом просила у могилы, чтобы ее соседка перестала ей жизнь портить. Через неделю соседку забрала скорая с неизвестным диагнозом. Затем один человек хотел отомстить коллеге, забравшему у него премию. Коллега внезапно сломал обе руки. Люди думали, что это случайность, пока не появилась закономерность — все желания, сказанные на могиле Пшиклинского, имели нечто общее: они были злы и исполнялись, кстати, только такие

Но каждая исполненная прихоть имела цену — и все более жесткую. Ведь колдун якобы любил только одно: смотреть, как рушатся человеческие судьбы. Самое же жуткое то, что даже молчание не спасало: достаточно просто стоять рядом и думать о ком-то с ненавистью — могила начинает реагировать, будто кто-то внутри "дышит".

В комментариях к видео украинцы восприняли эту легенду достаточно скептически. Авторы показали в видео несколько надгробий старинного кладбища, однако одна из подписчиц добавила в сеть собственное фото с могилой якобы настоящего Адама Пшиклинского. Кроме этого, кое-кто из пользователей заметил, что на самом деле этот человек не был никаким колдуном, а польским художником.

Могила Адам Пшиклинский
Могила художника Адама Пшиклинского

Это известный польский художник, похороненный на легендарном Лычаковском кладбище во Львове; его могила является частью значительной коллекции надгробий выдающихся деятелей культуры и истории, расположенных на этом историческом некрополе, и часто упоминается как пример художественных надгробий, наряду с Иваном Франко и другими известными личностями

пишут в сети

Ранее сообщалось, что крупнейший некрополь современного Львова, Голосковское кладбище, является одним из трех городских кладбищ, открытых для захоронений. Там построят мемориал защитникам ВСУ.

