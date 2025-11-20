Укр

Ему уже 200 лет: забытое кладбище в Украине хранит кресты, изображающие мучения Иисуса (фото)

Марина Бондаренко
Чем может заинтересовать старинное кладбище в Винницкой области
В центре Украины сохранилось кладбище, на крестах которого можно увидеть изображения предметов "Страстей Христовых"

В Винницкой области есть старое кладбище с редкими каменными крестами, которое считается одним из самых ценных исторических объектов в регионе. Этот уникальный "музей" расположен прямо среди улиц села Дзыговка.

Многочисленные скульптуры на кладбище отражают моменты из жизни Иисуса Христа. Кто и когда создал эти шедевры – написали в "Украина Инкогнита".

Кладбище XVIII–XIX веков в селе Дзиговка, Виннитчина
Искусно вырезанные кресты с изображением "Страстей Христовых"

Чем уникально кладбище в селе Винницкой области

Каменные кресты начали устанавливать еще в XVIII веке, хотя большинство захоронений относится к XIX веку. Среди разнообразных форм выделяются казацкие кресты и особенно искусные рельефные распятия, созданные местными каменотесами на рубеже XIX–XX веков. Вблизи своего времени работали песчаниковый карьер и мастерские, поэтому изделия оттуда считаются одними из лучших в стране.

Старинное кладбище села Дзыговка, Виннитчина
Каменный крест со сценами "Страстей Христовых"

Самое большое кладбище расположено на севере села, где можно увидеть настоящие образцы народного каменорезного искусства с многочисленными религиозными символами и развернутыми сценами "Страстей Христовых".

На отдельных крестах изображены копье Лонгина, губка на ручке, лестница, петух — традиционные атрибуты евангельских событий. Есть и кресты с тридцатью "серебряниками" под распятием, а также Дева Мария и плащаница. Самые древние памятники датируются концом XVIII века, а самая старая сохранившаяся эпитафия — 1806 годом. Здесь также много лапчатых, или казацких, крестов.

Что означают эти символы

  • Тридцать серебряников Иуды – символ предательства;
  • Лестница – ею поднимали Иисуса на крест;
  • Губка – ею смазывали Иисусу губы уксусом;
  • Копье – им закололи Его;
  • Петух — он пел Петру;
  • Дева Мария — мать Иисуса Христа;
  • Плащаница — полотно, которым было обернуто тело.
Кладбище с уникальными крестами в Дзыговке, Винницкая область
Крест с традиционными элементами христианства
Старинное кладбище села Дзиговки Винницкой области
Каменные шедевры мастеров кресторезов Дзиговки

