Ему уже 200 лет: забытое кладбище в Украине хранит кресты, изображающие мучения Иисуса (фото)

В центре Украины сохранилось кладбище, на крестах которого можно увидеть изображения предметов "Страстей Христовых"

В Винницкой области есть старое кладбище с редкими каменными крестами, которое считается одним из самых ценных исторических объектов в регионе. Этот уникальный "музей" расположен прямо среди улиц села Дзыговка.

Многочисленные скульптуры на кладбище отражают моменты из жизни Иисуса Христа. Кто и когда создал эти шедевры – написали в "Украина Инкогнита".

Искусно вырезанные кресты с изображением "Страстей Христовых"

Чем уникально кладбище в селе Винницкой области

Каменные кресты начали устанавливать еще в XVIII веке, хотя большинство захоронений относится к XIX веку. Среди разнообразных форм выделяются казацкие кресты и особенно искусные рельефные распятия, созданные местными каменотесами на рубеже XIX–XX веков. Вблизи своего времени работали песчаниковый карьер и мастерские, поэтому изделия оттуда считаются одними из лучших в стране.

Каменный крест со сценами "Страстей Христовых"

Самое большое кладбище расположено на севере села, где можно увидеть настоящие образцы народного каменорезного искусства с многочисленными религиозными символами и развернутыми сценами "Страстей Христовых".

На отдельных крестах изображены копье Лонгина, губка на ручке, лестница, петух — традиционные атрибуты евангельских событий. Есть и кресты с тридцатью "серебряниками" под распятием, а также Дева Мария и плащаница. Самые древние памятники датируются концом XVIII века, а самая старая сохранившаяся эпитафия — 1806 годом. Здесь также много лапчатых, или казацких, крестов.

Что означают эти символы

Тридцать серебряников Иуды – символ предательства;

Лестница – ею поднимали Иисуса на крест;

Губка – ею смазывали Иисусу губы уксусом;

Копье – им закололи Его;

Петух — он пел Петру;

Дева Мария — мать Иисуса Христа;

Плащаница — полотно, которым было обернуто тело.

Крест с традиционными элементами христианства

Каменные шедевры мастеров кресторезов Дзиговки

