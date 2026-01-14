Редкое явление: стаю краснокнижных гигантов увидели на заснеженном поле Винницкой области (видео)

Их еще путают с бизонами

Вблизи города Хмельник, что в Винницкой области, на поле заметили диких животных, которые нечасто появляются возле населенных пунктов. Речь идет о краснокнижном виде, численность которого в Украине остается ограниченной.

Этими животными, которые искали пищу под снегом, оказались зубры. Соответствующее видео можно увидеть в одном из местных Telegram-каналов.

Зубры являются редкими для Украины, и их появление вблизи населенных пунктов привлекает внимание. Ранее издательство "Телеграф" выясняло у ученых, сколько этих животных прожиивет в стране и где они живут.

Ведущий научный сотрудник Института зоологии им. И. И. Шмальгаузена НАН Украины, член IUCN и официальный представитель EBCC в Украине Виталий Смаголь рассказал, что самая сложная ситуация с зубрами была в 2009 году. Тогда в Украине оставалось всего несколько сотен животных. В настоящее время их численность составляет около 560–580 особей.

По словам ученого, большинство зубров живет в трех основных группировках, среди которых есть город Хмельник. В то же время меньшие группы можно встретить и в других регионах страны.

Что известно о европейском зубре. Фото: Телеграф

Отдельно специалисты обращают внимание, что зубров часто путают с бизонами. Виталий Смаголь прокомментировал случай на Житомирщине, когда два зубра вошли в деревню, а начальник Государственной экологической инспекции Полесского округа Евгений Медведовский назвал их зубрами, хотя это были не они.

Американский бизон. Фото: Википедия

Эксперт объяснил, что эти виды можно отличить по внешним признакам.

Надо поставить рядом зубра и бизона и тогда видно, что у того спина не такая, а у того - голова Виталий Смаголь

Зубры и бизоны принадлежат к одному роду, но это разные виды. Они формировались в разных природных условиях. Европейский зубр обычно выше, имеет менее густую шерсть, более длинные ноги и менее выраженный горб. Американский бизон выглядит более массивным, имеет более мощную мускулатуру и более густую шерсть. Бизоны считаются крупнейшими млекопитающими, обитающими в Северной Америке и Европе.

