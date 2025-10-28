Он весит тонну — но беззащитен перед человеком: "Телеграф" узнал, сколько зубров осталось в Украине

Зубр – европейский бизон, переживший империи, войны и почти полное уничтожение.

Самое большое животное Украины — зубр может достигать веса в 1 тонну. Этот великан внесен в Красную книгу Украины, но это не помешало уменьшению его поголовья. Во времена Российской империи на них постоянно охотились, катившиеся по Украине войны также приводили к смерти зубров. Только после 1920 года постепенно начали восстанавливать популяцию. Достичь удалось весомого результата — в 1923 году в мире было только 53, тогда как сейчас только в Украине живет гораздо больше. И вид все еще под угрозой.

Что нужно знать

Зубр — самое большое животное Украины

Сегодня в Украине живет до 580 зубров

Самые большие популяции в Винницкой и Львовской областях

В интервью "Телеграфу" ведущий научный сотрудник Института зоологии им. И.И. Шмальгаузена НАНУ, член IUCN, официальный представитель в Украине EBCC Виталий Смаголь рассказал, что самая плохая ситуация с поголовьем зубров в Украине была в 2009 году. Тогда насчитывали всего пару сотен голов. Сейчас в Украине около 560-580 зубров.

Зубры-самцы значительно больше самок

Они в большинстве своем живут в трех группировках. Но более мелкими группами живут и в других местах.

Очень стабильная группировка – это Хмельник, Винницкая область. У них там порядка 120-125 голов. В Бродах (Львовская область) – 140 голов. Конотоп (Сумская) – голов 65. Далее следуют Сколевские Бескиды (Львовская), около 45 голов. Буковина: Сторожинец и Берегомет – это два соседних хозяйства, они туда-сюда ходят. В вольере сидит 15 голов, и на свободе ходит еще 35 голов. Виталий Смаголь – ведущий научный сотрудник Института зоологии им. И.И. Шмальгаузена НАНУ

Есть еще две группы, которые эксперт назвал депрессивными. Одна из них – бывшее Зверевское хозяйство, Киверцовский район, на Волыни. Сейчас это Национальный природный парк "Цуманская пуща". Считается, что там живут 14 зубров, однако поголовье не растет уже несколько лет, хотя специалист говорит: фотоловушки фиксировали двух телят.

Проблема в том, что зубры, хоть и находятся на балансе нацпарка, но в нем не живут, рассказывает Смаголь: они ходят на территории лесхоза. Лесхоз за них не несет никакой ответственности. Они говорят: Он, к нам парка обращайся. Это Красная книга Украины. Пусть они несут за них ответственность". Нацпарк бы и рад нести за них ответственность, но зубров на их территории нет".

Конотопские зубры

Другая депрессивная группа – это Залесье в Киевской области. Ранее здесь принимали достопочтенных гостей президенты, поэтому на начало 2022 года здесь было чуть больше 10 голов. После начала полномасштабного вторжения часть зубров погибла – Залесье было оккупировано месяц.

Ранее "Телеграф" писал, что именно по дороге в Залесье погиб зубр, который должен помочь восстанавливать популяцию. Экологи считают, что его перевозка не была организована должным образом.