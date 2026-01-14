Рідкісне явище: зграю червонокнижних велетнів побачили на засніженому полі Вінниччини (відео)

Їх ще плутають з бізонами

Поблизу міста Хмільник, що в Вінницькій області, на полі помітили диких тварин, які нечасто з’являються біля населених пунктів. Йдеться про червонокнижний вид, чисельність якого в Україні залишається обмеженою.

Тими тваринами, які шукали їжу під снігом, виявились зубри. Відповідне відео можна побачити в одному з місцевих Telegram-каналів.

Зубри є рідкісними для України, і їх поява поблизу населених пунктів привертає увагу. Раніше видання "Телеграф" з’ясовувало у науковців, скільки цих тварин нині мешкає в країні та де вони живуть.

Провідний науковий співробітник Інституту зоології ім. І. І. Шмальгаузена НАН України, член IUCN і офіційний представник EBCC в Україні Віталій Смаголь розповів, що найскладніша ситуація із зубрами була у 2009 році. Тоді в Україні залишалося лише кілька сотень тварин. Нині їхня чисельність становить приблизно 560–580 особин.

За словами науковця, більшість зубрів живе у трьох основних угрупуваннях, серед яких є місто Хмільник. Водночас менші групи можна зустріти і в інших регіонах країни.

Що відомо про європейського зубра. Фото: Телеграф

Окремо фахівці звертають увагу, що зубрів часто плутають з бізонами. Віталій Смаголь прокоментував випадок на Житомирщині, коли два зубри зайшли в село, а начальник Державної екологічної інспекції Поліського округу Євген Медведовський назвав їх зубрами, хоча це були не вони.

Американський бізон. Фото: Вікіпедія

Експерт пояснив, що ці види можна відрізнити за зовнішніми ознаками.

Треба поставити поряд зубра і бізона і тоді видно, що у того спина не така, а у того — голова Віталій Смаголь

Зубри та бізони належать до одного роду, але це різні види. Вони формувалися в різних природних умовах. Європейський зубр зазвичай вищий, має менш густе хутро, довші ноги і слабше виражений горб. Американський бізон виглядає масивнішим, має потужнішу мускулатуру і густіше хутро. Бізони вважаються найбільшими ссавцями, які живуть у Північній Америці та Європі.

