"Свежая кровь" спасла зубров. Как образовалась самая большая популяция животных и где они живут (фото, видео)
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
По официальным данным тут обитает более 150 голов
Популяция зубров в Украине долгое время находилась под угрозой исчезновения. Однако сейчас вырисовывается положительная динамика в разведении этих краснокнижных животных.
Что нужно знать:
- Одна из самых больших популяций зубров в Украине — Бродовская группа
- Здесь ежегодно рождается более 20 телят
- Лопатинская популяция стала самой большой благодаря "свежей" крови
Об этом "Телеграфу" рассказал ведущий научный сотрудник Института зоологии им. И.И. Шмальгаузена НАНУ, член IUCN (группа специалистов по исследованию зубров и бизонов), официальный представитель в Украине EBCC (European Bison Conservation Center) Виталий Смаголь.
По его словам, одним из самых ярких примеров положительной динамики роста популяции стала Бродовская группа зубров во Львовской области. Только в 2023 году зимой здесь видели более 100 голов. В настоящее время ученые называют эту популяцию Лопатинской.
"Здесь зубры настолько мощно начали размножаться, что сейчас это самая большая популяция в Украине. Только официально их 150 голов, а неофициально — под 200 голов", — говорит эксперт.
Он подчеркивает, что такое восстановление произошло за десять лет, и это впечатляет. Прыжок в увеличенных популяциях в Бродовском районе связан со "свежей" кровью. То есть введением в стадо новых самцов из Винницкой области. Теперь здесь ежегодно рождается до 20-30 теленок, в то же время на других территориях это 3-4 теленка в год. Лопатинская популяция несколько раз даже видела рождение двойни, что для зубров очень редкое явление.
"Вот что говорит о том, что освежили популяцию", — говорит Смаголь.
По его словам, конечно, все зубры в Украине между собой родственники, потому что их популяция не так велика. Они достаточно сильно заинбридированы (близкородственные скрещивания). Но это влияние понемногу слабеет из-за длительной изоляции линии.
"Они приобретают какие-то определенные стабильные признаки, а затем эти линии начинают между собой скрещивать, закрепляя. Вот такое мы получили сейчас в Бродовском лесхозе", — резюмировал эксперт.
Ранее "Телеграф" рассказывал, благодаря чему самая маленькая популяция зубров в Украине стала самой большой.