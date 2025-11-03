"Свежая кровь" спасла зубров. Как образовалась самая большая популяция животных и где они живут (фото, видео)

По официальным данным тут обитает более 150 голов

Популяция зубров в Украине долгое время находилась под угрозой исчезновения. Однако сейчас вырисовывается положительная динамика в разведении этих краснокнижных животных.

Что нужно знать:

Одна из самых больших популяций зубров в Украине — Бродовская группа

Здесь ежегодно рождается более 20 телят

Лопатинская популяция стала самой большой благодаря "свежей" крови

Бродовская группа зубров во Львовской области,

Об этом "Телеграфу" рассказал ведущий научный сотрудник Института зоологии им. И.И. Шмальгаузена НАНУ, член IUCN (группа специалистов по исследованию зубров и бизонов), официальный представитель в Украине EBCC (European Bison Conservation Center) Виталий Смаголь.

По его словам, одним из самых ярких примеров положительной динамики роста популяции стала Бродовская группа зубров во Львовской области. Только в 2023 году зимой здесь видели более 100 голов. В настоящее время ученые называют эту популяцию Лопатинской.

"Здесь зубры настолько мощно начали размножаться, что сейчас это самая большая популяция в Украине. Только официально их 150 голов, а неофициально — под 200 голов", — говорит эксперт.

Бродовская группа зубров во Львовской области, 2023 год

Он подчеркивает, что такое восстановление произошло за десять лет, и это впечатляет. Прыжок в увеличенных популяциях в Бродовском районе связан со "свежей" кровью. То есть введением в стадо новых самцов из Винницкой области. Теперь здесь ежегодно рождается до 20-30 теленок, в то же время на других территориях это 3-4 теленка в год. Лопатинская популяция несколько раз даже видела рождение двойни, что для зубров очень редкое явление.

Зубр

"Вот что говорит о том, что освежили популяцию", — говорит Смаголь.

По его словам, конечно, все зубры в Украине между собой родственники, потому что их популяция не так велика. Они достаточно сильно заинбридированы (близкородственные скрещивания). Но это влияние понемногу слабеет из-за длительной изоляции линии.

"Они приобретают какие-то определенные стабильные признаки, а затем эти линии начинают между собой скрещивать, закрепляя. Вот такое мы получили сейчас в Бродовском лесхозе", — резюмировал эксперт.

