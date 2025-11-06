Главный эколог Полесья перепутал бизонов с зубрами. "Телеграф" объясняет, как их различить

Экологическая инспекция заявила о "зубрах", но эксперт из Института зоологии опроверг — это были бизоны.

Два зубра зашли в село на Житомирщине — такая новость на днях всколыхнула общественность. Животных заметили в начале ноября и вывели в лесничество. Об этом заявил начальник Государственной экологической инспекции Полесского округа Евгений Медведовский, но он ошибся с определением животного – это не зубры, а бизоны.

В комментарии "Телеграфу" ведущий научный сотрудник Института зоологии им. И.И. Шмальгаузена НАНУ, член IUCN и официальный представитель в Украине EBCC Виталий Смаголь опроверг, что это зубры. Он подчеркнул, что этих животных можно различить, ведь они имеют определенную несхожесть. "Надо поставить рядом зубра и бизона и тогда видно, что у того спина не такая, а у того голова", — подчеркнул эксперт.

Фото, опубликованное Медовским

Фото зубра в Карпатах

Чем отличается зубр и бизон

Зубры и бизоны принадлежат к одному роду, но разным видам. Они развивались в разных условиях.

Род бизон сформировался несколько миллионов лет назад. Но он являлся еще предковой формой обоих этих видов. А это так называемый широколобый бизон. Он существовал именно на территории Евразии. Виталий Смаголь – ведущий научный сотрудник Института зоологии им. И.И. Шмальгаузена НАНУ

Bison bonasus (европейский бизон) обычно выше, имеет менее густой мех, более длинные ноги и менее выраженный холм, тогда как Bison bison (американский бизон) более коренастый, имеет более развитую мускулатуру и более густой мех. Бизоны являются крупнейшими млекопитающими в Северной Америке и Европе.

Бизон – сверху, а зубр – снизу

Напомним, бизоны и зубры дают вместе потомство. Именно так восстанавливали популяцию зубров в России — свою уничтожили полностью, поэтому использовали завезенных из Украины зубров и бизонов.

Справка об эксперте: Виталий Смаголь является членом IUCN — группа специалистов по исследованию зубров и бизонов и официальным представителем в Украине EBCC (European Bison Conservation Center) — координационного органа Европейского консультативного центра по бизонам (EBAC).

