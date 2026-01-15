"Там и сидят, и лежат": как раньше называлась историческая улица Одессы, о которой постоянно шутят (фото)

Она расположена в центре города

В Одессе есть улица Водопроводная, которая не имеет долгой истории, однако ее переименовывали четыре раза. За ее домами скрывается шутка, которую знают только местные жители.

Впервые об основании улицы упоминается в 1902 году. Первое название было связано с первым одесским водопроводом "Днестр-Одесса", который открыли 3 сентября 1873 года и проложили именно по этой улице. Подробнее о ней написал "Телеграф".

История Водопроводной улицы Одессы

Одна из исторических улиц города находится в центре. Она начинается от Пантелеймоновской улицы и переходит в Люстдорфскую дорогу.

В советское время название улицы менялось несколько раз. С 4 ноября 1927 года по 1933 год она называлась улица Подпольной иностранной коллегии. В 1933-1938 годах ее переименовали в улицу Петренко в честь Петра Кондратьевича Петренко. В 1938—1941 годах улица называлась имя 20-летия пожарной охраны. С 1941 года восстановили историческое название Водопроводная.

Среди достопримечательностей улицы — Водонасосная станция (дом № 15), построенная в 1892 году по проекту архитекторов Льва Влодека и Семена Ландесмана. Здесь также расположено трамвайное депо "Люстдорф" архитектора Адольфа Минкуса и дом № 8, ранее принадлежавший отцу писателя М. Г. Гарина-Михайловского.

Водонасосная станция. Фото: Wikipedia

Трамвайное депо "Люстдорф". Фото: Южный курьер

Улица, где "сидят" и "лежат"

Одесситы не обошли улицу шутками, как написали в "Оdessa-life". Говорят: "с одной стороны сидят, а с другой — лежат". Это объясняется тем, что часть улицы занимает второе христианское кладбище, а напротив расположена Одесская тюрьма.

Напомним, ранее "Телеграф" писал об истории единственной улицы Днепра, название которой не менялось более 200 лет.