"Там і сидять, і лежать": як раніше називалася історична вулиця Одеси, про яку постійно жартують (фото)

В Одесі є вулиця Водопровідна, яка не має довгої історії, однак її перейменовували чотири рази. За її будинками ховається жарт, який знають тільки місцеві жителі.

Вперше про заснування вулиці згадується в 1902 році. Перша назва була пов'язана з першим одеським водопроводом "Дністер-Одеса", який відкрили 3 вересня 1873 року і проклали саме цією вулицею. Детальніше про неї написав "Телеграф".

Історія Водопровідної вулиці Одеси

Одна з історичних вулиць міста розташована в центрі. Вона починається від Пантелеймонівської вулиці та переходить у Люстдорфську дорогу.

За радянських часів назва вулиці змінювалася кілька разів. З 4 листопада 1927 по 1933 рік вона називалася вулиця Підпільної іноземної колегії. У 1933—1938 роках її перейменували на вулицю Петренка на честь Петра Кіндратовича Петренка. У 1938—1941 роках вулиця мала назву імені 20-річчя пожежної охорони. З 1941 року відновили історичну назву Водопровідна.

Серед визначних будівель вулиці — Водонасосна станція (будинок № 15), споруджена у 1892 році за проектом архітекторів Лева Влодека та Семена Ландесмана. Тут також розташоване трамвайне депо "Люстдорф" архітектора Адольфа Мінкуса та будинок № 8, який раніше належав батькові письменника М. Г. Гаріна-Михайловського.

Водонасосна станція. Фото: Wikipedia

Трамвайне депо "Люстдорф". Фото: Південний кур'єр

Вулиця, де "сидять" та "лежать"

Одесити не обійшли вулицю жартами, як написали в "Оdessa-life". Кажуть: "з одного боку сидять, а з іншого — лежать". Це пояснюється тим, що частина вулиці займає Друге християнське кладовище, а навпроти розташована Одеська в’язниця.

