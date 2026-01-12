Старейший жилой дом Украины: где он находится и как выглядит

Этот дом в Харькове пережил столетия

Дом Краснокутского, который иногда называют домом Урюпина, – жилое здание, расположенное на улице Рымарской, 4, в центральной части Харькова. Он считается старейшим сохранившимся жилым сооружением не только города, но и Украины.

"Телеграф" решил рассказать об историческом здании, которым гордятся харьковчане. Он имеет статус памятника архитектуры и градостроительства местного значения.

Строительство

История дома ведет начало с 1730-х годов, когда Ерофей Краснокутский, отставник Полтавского полка, поселился в Харькове. Он купил двор на Рымарской улице и построил первый деревянный дом на этом участке. В 1790-х годах его сын Матвей Краснокутский построил новое здание на том же месте: каменный подвал и первый этаж предназначались для торговли, в то время как деревянный жилой этаж содержал десять комнат, разделенных на две квартиры. Впоследствии фасад обложили кирпичом, а подвалы значительно превышали по площади жилые помещения, что позволяло эффективно обогревать дом голландскими печами.

В течение XIX века здание несколько раз переходило в собственность разных семей, в частности, дворян Ковальских, наследников купца Чикина и мещанки Толмачевой. С 1902 года владелицей была жена действительного статского советника Евгения Кульчицкая. В начале ХХ века в доме уже насчитывалось семь квартир, а в подвале работал бакалейный магазин. В 1922 году здесь создали жилищный кооператив, в котором проживало более 30 человек.

Архитектурные особенности и более поздние изменения

Архитектура дома сочетает каменные подвалы с деревянным жилым этажом — это характерная черта ранних построек в регионе, отражающая переход от деревянного к каменному зодчеству. Здание претерпело многочисленные изменения и пристройки на протяжении веков. В конце 1990-х годов оно перешло Харьковской производственной мастерской, а в начале 2000-х фасад частично модернизировали, расширили окна и установили наружную рекламу.

Дом Краснокутского. Фото: Википедия

20 августа 2004 года во время празднования 350-летия Харькова на фасаде здания установили мемориальную доску в честь харьковского городского головы Егора Урюпина, хотя исследования краеведов свидетельствуют, что он не был владельцем этого дома.

Значение в истории и настоящем

Дом Краснокутского сейчас. Фото: Википедия

Дом Краснокутского является важным памятником сохранившейся в Украине жилой архитектуры XVIII века. Он не только отражает технические и стилистические особенности своей эпохи, но и является свидетелем многих исторических изменений общественной и городской жизни Харькова. Сейчас здание узнаваемо как ценный объект культурного наследия, напоминающий о древнем прошлом города.

