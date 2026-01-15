Это защитит вас от негатива на целый год: что обязательно нужно сделать в праздник 15 января

Старайтесь не игнорировать важных запретов и традиций

В четверг, 15 января, православные и греко-католики, согласно новому церковному календарю, чтят память преподобного Павла Фивейского. По старому стилю этот праздник припадал на 28 января.

"Телеграф" решил напомнить об истории праздника, а также рассказать о главных традициях и запретах этого дня. Постарайтесь к ним прислушиваться!

Преподобный Павел Фивейский — один из первых египетских пустынников, основатель монашеской жизни в Фиваиде. Известен строгой аскетикой и духовным наставничеством.

Что можно делать 15 января:

В этот день обращаются к преподобному Павлу Фивейскому с молитвами, прося о защите и помощи в трудные минуты;

Чтобы оградить себя от негатива на целый год, нужно сегодня занести в дом веточку полыни или чертополоха;

В старину, чтобы защититься от нечистой силы, женщины пекли круглый пирог, освящали его в церкви и делили по кусочку между всеми членами семьи — он был как оберег;

В этот день избавьтесь от старых или сломанных вещей в доме, чтобы не притягивать беды и ссоры.

Что можно и нельзя делать 15 января

Что нельзя делать 15 января:

В этот день нельзя решать серьезные финансовые вопросы, не заключать соглашений и не брать деньги в долг, чтобы не потерять достаток;

Не стоит оставлять на ночь грязную обувь, иначе можно "загрязнить" свой жизненный путь;

Сегодня нельзя ничего ремонтировать, иначе вскоре придется переделывать работу;

Избегайте ссор и конфликтов — в этот день они могут притянуть неудачи и разлад в семье.

Ранее "Телеграф" рассказывал, сколько выходных и праздников будет в украинцев в 2026 году. Полный календарь с важными датами.