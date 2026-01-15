Це захистить вас від негативу на цілий рік: що обов’язково потрібно зробити у свято 15 січня
Намагайтеся не ігнорувати важливих заборон та традицій
У четвер, 15 січня, православні та греко-католики, згідно з новим церковним календарем, вшановують пам’ять преподобного Павла Фівейського. За старим стилем це свято припадало на 28 січня.
"Телеграф" вирішив нагадати про історію свята, а також розповісти про головні традиції та заборони цього дня. Постарайтеся до них дослухатися!
Преподобний Павло Фівейський — один із перших єгипетських пустельників, засновник чернечого життя у Фіваїді. Відомий суворою аскетикою та духовним наставництвом.
Що можна робити 15 січня:
- Цього дня звертаються до преподобного Павла Фівейського з молитвами, просячи про захист та допомогу у важкі хвилини;
- Щоб захистити себе від негативу на цілий рік, потрібно сьогодні занести в будинок гілочку полину або будяка;
- За старих часів, щоб захиститись від нечистої сили, жінки пекли круглий пиріг, освячували його в церкві й ділили по шматочку між усіма членами сім’ї — він був як оберіг;
- Цього дня позбавтеся старих чи зламаних речей у будинку, щоб не притягувати біди та сварки.
Що не можна робити 15 січня:
- Цього дня не можна розв'язувати фінансові питання, укладати угоди й брати гроші у борг, щоб не втратити достаток;
- Не варто залишати на ніч брудне взуття, інакше можна "забруднити" свій життєвий шлях;
- Сьогодні не можна нічого ремонтувати, інакше незабаром доведеться переробляти роботу;
- Уникайте сварок та конфліктів — у цей день вони можуть притягнути невдачі та розлад у родину.
