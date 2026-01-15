Це захистить вас від негативу на цілий рік: що обов’язково потрібно зробити у свято 15 січня

Намагайтеся не ігнорувати важливих заборон та традицій

У четвер, 15 січня, православні та греко-католики, згідно з новим церковним календарем, вшановують пам’ять преподобного Павла Фівейського. За старим стилем це свято припадало на 28 січня.

"Телеграф" вирішив нагадати про історію свята, а також розповісти про головні традиції та заборони цього дня. Постарайтеся до них дослухатися!

Преподобний Павло Фівейський — один із перших єгипетських пустельників, засновник чернечого життя у Фіваїді. Відомий суворою аскетикою та духовним наставництвом.

Що можна робити 15 січня:

Цього дня звертаються до преподобного Павла Фівейського з молитвами, просячи про захист та допомогу у важкі хвилини;

Щоб захистити себе від негативу на цілий рік, потрібно сьогодні занести в будинок гілочку полину або будяка;

За старих часів, щоб захиститись від нечистої сили, жінки пекли круглий пиріг, освячували його в церкві й ділили по шматочку між усіма членами сім’ї — він був як оберіг;

Цього дня позбавтеся старих чи зламаних речей у будинку, щоб не притягувати біди та сварки.

Що можна і не можна робити 15 січня

Що не можна робити 15 січня:

Цього дня не можна розв'язувати фінансові питання, укладати угоди й брати гроші у борг, щоб не втратити достаток;

Не варто залишати на ніч брудне взуття, інакше можна "забруднити" свій життєвий шлях;

Сьогодні не можна нічого ремонтувати, інакше незабаром доведеться переробляти роботу;

Уникайте сварок та конфліктів — у цей день вони можуть притягнути невдачі та розлад у родину.

Раніше "Телеграф" розповідав, скільки вихідних та свят буде в українців у 2026 році. Повний календар з важливих дат.