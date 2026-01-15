Там "живут два Карла": как две центральные улицы Одессы получили шутливое прозвище (фото)

Местные называют улицы по-другому из-за их старых названий

Европейская и Греческая улицы в центре Одессы пересекаются и образуют один из самых известных перекрестков города. На протяжении веков их неоднократно переименовывали, а местные жители даже придумали для перекрестка шутливое прозвище, которое прижилось до сих пор.

Обе улицы являются частью старой застройки города и известны многочисленными архитектурными памятниками.

Как шутка горожан стала неофициальным названием одесского перекрестка: история улиц Европейской и Греческой

Европейская улица

Европейская улица берет начало от Европейской площади и тянется к Новощепному ряду.

В первый раз в документах она упоминается как Генуэзская в 1804 году. Современное название улица получила в 1820 году в честь Европейской площади. Здесь планировалось построить церковь Святой Екатерины, но вместо нее в начале ХХ века установили памятник Екатерине II. В советские времена улица имела названия Карла Маркса и Адольфа Гитлера, а после обретения Украиной независимости ее вернули к историческому названию Екатерининская. С 24 апреля 2024 года улица имеет современное название Европейская.

Как выглядит Европейская улица. Фото: Wikipedia

На улице построены три Христианских храма — Собор Успения Пресвятой Девы Марии, Греческая церковь и Армянская церковь.

Храмы на улице Европейской в Одессе. Фото: "Телеграф"

Греческая улица: коротко о ней

Греческая улица является одной из старейших в Одессе. Она начинается от Канатной улицы, проходит через Греческую площадь и тянется до Преображенской улицы и Соборной площади. Именно здесь формировался один из первых районов города.

Первые упоминания о Греческой улице датируются 1817 годом. Название она получила из-за греческой общины, которая здесь жила. В 1920 году улицу переименовали в честь Карла Либкнехта, во время немецкой оккупации вернули историческое название, а в 1993 году окончательно оставили название Греческая.

Поселения греков существовали здесь еще до взятия Хаджибея. На месте дома №30 работала кафе грека Симона Аспоридиса, который во время штурма временно покинул город, а затем вернулся и возобновил работу.

Дом, расположенный на месте кофейни Аспоридиса. Фото: Wikipedia

На углу Европейской улицы стоит дом №32 — один из старейших в городе.

Старейший дом на улице. Фото: Wikipedia

В XIX веке Греческая была оживленной улицей: здесь жили греческие предприниматели, работали скамейки, парикмахерские и магазины. Среди памятников сохранились доходные дома Маврокордато №21 и №25, драматический театр, Строгановский мост и здание Одесского учетного банка.

Доходный дом Маврокордато №21. Фото: Wikipedia

Доходный дом Маврокордато №25. Фото: Wikipedia

Одесский областной академический драматический театр. Фото: Wikipedia

Строгановский мост. Фото: Vgorode

Одесский учётный банк. Фото: Wikipedia

Часть построек не сохранилась: во время Второй мировой войны разрушили торговые дома Бродского и братьев Петрококкино, а на их месте построили жилой дом с магазинами на первых этажах.

Перекресток двух Карлов: шутка от местных

Как написали в "Оdessa-life", в советское время Европейская и Греческая улицы носили другие названия — Карла Маркса и Карла Либкнехта. На перекрестке работало небольшое, но очень популярное среди горожан кафе, которое в шутку прозвали "Два Карла". Прозвище прижилось и прочно закрепилось за перекрестком. Хотя исторические названия улиц вернулись более полувека назад, прозвище "Два Карла" знают и помнят все одесситы.

