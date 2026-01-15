Там "живуть два Карла": як дві центральні вулиці Одеси отримали жартівливу кличку (фото)

Місцеві називають вулиці по-іншому через їхні старі назви

Європейська та Грецька вулиці в центрі Одеси перетинаються й утворюють одне з найвідоміших перехресть міста. Протягом століть їх неодноразово перейменовували, а місцеві жителі навіть придумали для перехрестя жартівливу кличку, яка прижилася і досі.

Обидві вулиці є частиною старої забудови міста і відомі численними архітектурними пам’ятками. Детальніше про них написав "Телеграф".

Як жарт містян став неофіційною назвою одеського перехрестя: історія вулиць Європейської та Грецької

Європейська вулиця

Європейська вулиця бере початок від Європейської площі і тягнеться до Новощепного ряду.

Вперше в документах вона згадується як Генуезька у 1804 році. Сучасну назву вулиця отримала у 1820 році на честь Європейської площі. Тут планували збудувати церкву Святої Катерини, але замість неї на початку ХХ століття встановили пам’ятник Катерині II. У радянські часи вулиця мала назви Карла Маркса і Адольфа Гітлера, а після здобуття Україною незалежності її повернули до історичної назви Катерининська. З 24 квітня 2024 року вулиця має сучасну назву Європейська.

Який вигляд має Європейська вулиця. Фото: Wikipedia

На вулиці зведено три Християнських храми — Собор Успіння Пресвятої Діви Марії, Грецька церква та Вірменська церква.

Храми на вулиці Європейській в Одесі. Фото: "Телеграф"

Грецька вулиця: коротко про неї

Грецька вулиця є однією з найстаріших в Одесі. Вона починається від Канатної вулиці, проходить через Грецьку площу та тягнеться до Преображенської вулиці і Соборної площі. Саме тут формувався один із перших районів міста.

Перші згадки про Грецьку вулицю датуються 1817 роком. Назву вона отримала через грецьку громаду, яка тут мешкала. У 1920 році вулицю перейменували на честь Карла Лібкнехта, під час німецької окупації повернули історичну назву, а у 1993 році остаточно залишили назву Грецька.

Поселення греків існували тут ще до взяття Хаджибею. На місці будинку №30 працювала кав’ярня грека Симона Аспорідіса, який під час штурму тимчасово залишив місто, а потім повернувся і відновив роботу.

Будинок, розташований на місці кав'ярні Аспорідіса. Фото: Wikipedia

На розі з Європейською вулицею стоїть будинок №32 — один із найстаріших у місті.

Найстаріший будинок на вулиці. Фото: Wikipedia

У XIX столітті Грецька була жвавою вулицею: тут жили грецькі підприємці, працювали лавки, перукарні та магазини. Серед пам’яток збереглися прибуткові будинки Маврокордато №21 і №25, драматичний театр, Строгановський міст та будівля Одеського облікового банку.

Прибутковий будинок Маврокордато №21. Фото: Wikipedia

Прибутковий будинок Маврокордато №25. Фото: Wikipedia

Одеський обласний академічний драматичний театр. Фото: Wikipedia

Строгановський міст. Фото: Vgorode

Одеський обліковий банк. Фото: Wikipedia

Частина будівель не збереглася: під час Другої світової війни зруйнували торгові будинки Бродського та братів Петрококкіно, а на їхньому місці звели житловий будинок з магазинами на перших поверхах.

Перехрестя двох Карлів: жарт від місцевих

Як написали в "Оdessa-life, за радянських часів Європейська та Грецька вулиці носили інші назви — Карла Маркса та Карла Лібкнехта. На перехресті працювало невелике, але дуже популярне серед містян кафе, яке жартома прозвали "Два Карла". Прізвисько прижилося і міцно закріпилося за перехрестям. Хоча історичні назви вулиць повернулися понад півстоліття тому, кличку "Два Карла" знають і пам’ятають усі одесити.

