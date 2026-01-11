Его площадь не более 2,5 км: где в Украине расположен самый маленький город, которому уже более 600 лет

Он сохранил статус города с XIV века

Угнев — самый маленький город Украины, сохранивший свой статус еще с XIV века. Еще 25 лет назад здесь проживало около тысячи человек, а история города богата событиями, памятниками и интересными фактами.

Он расположен в Белзской общине Шептицкого района Львовской области, в 2 километрах от границы с Польшей. Подробнее об этом городе написал "Телеграф".

Маленький город с большим прошлым: что стоит знать об Угневе

По данным 2001 года, в городе, площадь которого составляет всего 2,48 км², проживало 1007 человек, что делает его самым маленьким городом Украины. После образования территориальных общин Угнев остался единственным городом страны, который не является центром общины.

Краткая история

Первое упоминание об Угнове датируется 1360 годом. В 1462 году город получил магдебургское право. В 1621 году его атаковали татары, а в 1634 году произошел большой пожар.

В начале ХХ века здесь проживало около 5 тысяч человек — украинцы, поляки и евреи. После территориальных изменений и переселений население значительно уменьшилось.

В 1934 году территорию бывшей самоуправляемой общины Заставное присоединили к Угнову. В 1939 году город оказался на оккупированной немцами территории Польши, а в 1940–1941 и 1944 годах был центром Угневского района. После Второй мировой войны город снова оказался в составе Польши. В 1947 году во время операции "Висла" польская армия выселила 323 украинца. А еще через 4 года, по советско-польскому договору, Угнев и прилегающие территории перешли к СССР, а польское население выехало.

Угнев имеет средневековые корни и сохранил статус города с XIV века. Когда-то он был центром ремесел и торговли, известен изделиями "сапоги-угневцы".

Архитектура

Среди достопримечательностей Угнова — Василианская церковь Рождества Пресвятой Богородицы. Каменная церковь построена на месте деревянной, которая сгорела в 1780 году. Ее постоянно достраивали и перестраивали, а внутренние росписи выполнил Демьян Горняткевич. Также в городе есть костел Вознесения Пресвятой Девы Марии и синагога, которая сохранилась частично.

Церковь Рождества Пресвятой Богородицы. Фото: Wikipedia

Костёл Успения Пресвятой Богородицы. Фото: Wikipedia

Синагога. Фото: Wikipedia

