Благополучно дождетесь весны. Что нельзя делать в Петров день 16 января, чтобы в доме было счастье

Избегайте одежды черного цвета

В пятницу, 16 января, согласно новоюлианскому церковному календарю, христиане восточного обряда в Украине почитают ученика Иисуса Христа — апостола Петра.

Полное название праздника — День поклонения честным веригам святого апостола Петра. По приказу Ирода Агриппы Петр был заключен в тюрьму за проповедь о Спасителе и скован двумя железными цепями. В ночь перед судом ангел Господень освободил его от оков. Эти цепи стали символом веры в чудо и считались обладающими исцеляющей силой.

Сначала святыни хранились в Иерусалиме, затем патриарх Ювеналий передал их императрице Евдокии, супруге Феодосия Младшего. В 437 и 439 годах она перевезла цепи в Константинополь, а одну отправила в Рим своей дочери Евдоксии, которая построила храм в честь апостола Петра и разместила там святыню.

В народном календаре этот день назывался Петровым. Святой почитался как покровитель домашних животных. 16 января наши предки проверяли, хватит ли корма, чтобы скот пережил зиму, а хозяева благополучно дождались весны.

Что нельзя делать 16 января

Выносить мусор из дома — можно вместе с ним "вынести" и собственное счастье.

Выбрасывать еду — к голодному году или случится другая напасть.

Надевать черное — весь год можно провести в одиночестве.

Народные приметы 16 января

Птицы летают очень низко — скоро будут осадки.

Северный ветер — жди похолодания и морозов.

Метель — лето будет дождливым.

Морозный день — лето будет жарким и засушливым.

У кого именины 16 января

Сегодня именины празднуют Петр, Максим, Иван, Георгий и Нестор.

Праздники и события 16 января

День памяти киборгов в Украине

Всемирный день The Beatles

Международный день горячей и острой пищи

Международный день фетиша (International Fetish Day)

