Благополучно дождетесь весны. Что нельзя делать в Петров день 16 января, чтобы в доме было счастье
Избегайте одежды черного цвета
В пятницу, 16 января, согласно новоюлианскому церковному календарю, христиане восточного обряда в Украине почитают ученика Иисуса Христа — апостола Петра.
Полное название праздника — День поклонения честным веригам святого апостола Петра. По приказу Ирода Агриппы Петр был заключен в тюрьму за проповедь о Спасителе и скован двумя железными цепями. В ночь перед судом ангел Господень освободил его от оков. Эти цепи стали символом веры в чудо и считались обладающими исцеляющей силой.
Сначала святыни хранились в Иерусалиме, затем патриарх Ювеналий передал их императрице Евдокии, супруге Феодосия Младшего. В 437 и 439 годах она перевезла цепи в Константинополь, а одну отправила в Рим своей дочери Евдоксии, которая построила храм в честь апостола Петра и разместила там святыню.
В народном календаре этот день назывался Петровым. Святой почитался как покровитель домашних животных. 16 января наши предки проверяли, хватит ли корма, чтобы скот пережил зиму, а хозяева благополучно дождались весны.
Что нельзя делать 16 января
- Выносить мусор из дома — можно вместе с ним "вынести" и собственное счастье.
- Выбрасывать еду — к голодному году или случится другая напасть.
- Надевать черное — весь год можно провести в одиночестве.
Народные приметы 16 января
- Птицы летают очень низко — скоро будут осадки.
- Северный ветер — жди похолодания и морозов.
- Метель — лето будет дождливым.
- Морозный день — лето будет жарким и засушливым.
У кого именины 16 января
Сегодня именины празднуют Петр, Максим, Иван, Георгий и Нестор.
Праздники и события 16 января
- День памяти киборгов в Украине
- Всемирный день The Beatles
- Международный день горячей и острой пищи
- Международный день фетиша (International Fetish Day)
