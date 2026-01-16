Успішно діждетеся весни. Що не можна робити у Петрів день 16 січня, щоб у домі було щастя

Уникайте одягу чорного кольору

У п’ятницю, 16 січня, згідно з новоюліанським церковним календарем, християни східного обряду в Україні вшановують учня Ісуса Христа — апостола Петра.

Повна назва свята – День поклоніння чесним веригам святого апостола Петра. За наказом Ірода Агріппи Петра було ув’язнено за проповідь про Спасителя і сковано двома залізними ланцюгами. У ніч перед судом ангел Господній звільнив його від кайданів. Ці ланцюги стали символом віри у диво і вважалися такими, що зцілюють.

Спочатку святині зберігалися в Єрусалимі, потім патріарх Ювеналій передав їх імператриці Євдокії, дружині Феодосія Молодшого. У 437 і 439 роках вона перевезла ланцюги до Константинополя, а одну відправила до Риму своїй дочці Євдоксії, яка збудувала храм на честь апостола Петра і розмістила там святиню.

У народному календарі цей день називався Петровим. Святий шанувався як заступник домашніх тварин. 16 січня наші пращури перевіряли, чи вистачить корму, щоб худоба пережила зиму, а господарі щасливо дочекалися весни.

Що не можна робити 16 січня

Виносити сміття з дому — можна разом з ним "винести" і власне щастя.

Викидати їжу — до голодного року або трапиться інша напасть.

Одягати чорне — цілий рік можна провести на самоті.

Народні прикмети 16 січня

Птахи літають дуже низько — скоро будуть опади.

Північний вітер — чекай на похолодання і морози.

Завірюха — літо буде дощовим.

Морозний день – літо буде спекотним та посушливим.

У кого іменини 16 січня

Сьогодні іменини святкують Петро, Максим, Іван, Георгій та Нестор.

Свята та події 16 січня

День пам’яті кіборгів в Україні

Всесвітній день The Beatles

Міжнародний день гарячої та гострої їжі

Міжнародний день фетиша (International Fetish Day)

