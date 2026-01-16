Украденное детство: фотопремия UNICEF показала самые болезненные истории детей в 2025 году

Премия UNICEF Photo of the Year 2025 показала мир детства без прикрас

UNICEF Photo of the Year 2025 объявила победителей, вновь напомнив миру о сложной, но устойчивой реальности детства в зонах войн, кризисов и бедности. Эти снимки показывают, как миллионы детей живут там, где вместо школы – тяжелый труд, вместо мечтаний – борьба за выживание.

Премия отмечает фотоистории о жизни детей в самых уязвимых регионах мира. В этом году главную награду получила серия о девушках Афганистана, второе место — о детях Монголии, третье — об индийских детях, работающих на угольных шахтах. Среди почетных упоминаний — два украинских проекта. "Телеграф" расскажет об этом подробнее.

Победители и лауреаты

Первое место заняла французская фотограф Элиз Бланшар за серию "Девичьи годы в Афганистане". Она документирует жизнь девушек после возвращения талибов в 2021 году. В стране девушкам разрешено учиться только до седьмого класса, а многие семьи из-за нищеты выдают дочерей замуж в детском возрасте. Ее героини, как девочка Гайра, которая учится дома после болезни, пытаются получить знания в подпольных школах и мастерских — это тихое сопротивление системе, которая лишает их будущего.

Фото: Elise Blanchard

Второе место получила Наталья Сапрунова за серию Mongolia’s children at risk, посвященную детям Улан-Батора. Несмотря на огромные пространства страны большинство монголов живут в столице, где воздух смертельно загрязнен от сжигания угля — основного источника энергии. На ее фото дети играют среди дыма, дышат через маски, а в детском саду с воздухоочистителями условия напоминают больницу.

Фото: Наталья Сапрунова

Третье место досталось индейцу Саураву Дасу за серию о регионе Джария, где земля десятилетиями горит под ногами от подземных пожаров. Дети там носят мешки с углем вместо школьных сумок, работают среди горячего воздуха и трещин в земле, потому что запрет детского труда часто остается на бумаге.

Фото: Sourav Das

Среди почетных отметок — два украинских проекта

Аня Царук, которая после начала полномасштабного вторжения живет между Польшей и Германией, создала серию "I hope your family is safe" о бегущих от войны детях. Ее фото пронизаны нежностью и тревогой – даже обычные сцены сна или игры имеют тень постоянной опасности.

Фото: Аня Царук

Сандро Маддалена в проекте Raised by war показывает подростков, чье детство формирует война. Один из кадров — парень, делающий трюк на скутере среди разрушенных машин в Ирпене. За этими фотографиями — более 1 400 дней войны и тысячи раненых и погибших украинских детей.

UNICEF Photo of the Year 2025 — это не только о страданиях, но и о силе. Дети в этих историях демонстрируют удивительную стойкость, пытаясь жить, учиться и мечтать несмотря ни на что. Фотографии напоминают: пока одни дети волнуются из-за оценок или гаджетов, другие борются за право на образование, недостижимый воздух или саму жизнь. И ответственность за это лежит на всем мире взрослых.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что фотограф Дмитрий Гайдук одержал победу в конкурсе Europol. Его работу отметила сеть руководителей коммуникаций правоохранительных органов Европейского союза.