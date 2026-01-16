Укр

Украденное детство: фотопремия UNICEF показала самые болезненные истории детей в 2025 году

Катерина Шполянская
Читати українською
Фото Коллаж "Телеграфа"

Премия UNICEF Photo of the Year 2025 показала мир детства без прикрас

UNICEF Photo of the Year 2025 объявила победителей, вновь напомнив миру о сложной, но устойчивой реальности детства в зонах войн, кризисов и бедности. Эти снимки показывают, как миллионы детей живут там, где вместо школы – тяжелый труд, вместо мечтаний – борьба за выживание.

Премия отмечает фотоистории о жизни детей в самых уязвимых регионах мира. В этом году главную награду получила серия о девушках Афганистана, второе место — о детях Монголии, третье — об индийских детях, работающих на угольных шахтах. Среди почетных упоминаний — два украинских проекта. "Телеграф" расскажет об этом подробнее.

Победители и лауреаты

Первое место заняла французская фотограф Элиз Бланшар за серию "Девичьи годы в Афганистане". Она документирует жизнь девушек после возвращения талибов в 2021 году. В стране девушкам разрешено учиться только до седьмого класса, а многие семьи из-за нищеты выдают дочерей замуж в детском возрасте. Ее героини, как девочка Гайра, которая учится дома после болезни, пытаются получить знания в подпольных школах и мастерских — это тихое сопротивление системе, которая лишает их будущего.

Фото: Elise Blanchard

Второе место получила Наталья Сапрунова за серию Mongolia’s children at risk, посвященную детям Улан-Батора. Несмотря на огромные пространства страны большинство монголов живут в столице, где воздух смертельно загрязнен от сжигания угля — основного источника энергии. На ее фото дети играют среди дыма, дышат через маски, а в детском саду с воздухоочистителями условия напоминают больницу.

Фото: Наталья Сапрунова

Третье место досталось индейцу Саураву Дасу за серию о регионе Джария, где земля десятилетиями горит под ногами от подземных пожаров. Дети там носят мешки с углем вместо школьных сумок, работают среди горячего воздуха и трещин в земле, потому что запрет детского труда часто остается на бумаге.

Фото: Sourav Das

Среди почетных отметок — два украинских проекта

Аня Царук, которая после начала полномасштабного вторжения живет между Польшей и Германией, создала серию "I hope your family is safe" о бегущих от войны детях. Ее фото пронизаны нежностью и тревогой – даже обычные сцены сна или игры имеют тень постоянной опасности.

Фото: Аня Царук

Сандро Маддалена в проекте Raised by war показывает подростков, чье детство формирует война. Один из кадров — парень, делающий трюк на скутере среди разрушенных машин в Ирпене. За этими фотографиями — более 1 400 дней войны и тысячи раненых и погибших украинских детей.

UNICEF Photo of the Year 2025 — это не только о страданиях, но и о силе. Дети в этих историях демонстрируют удивительную стойкость, пытаясь жить, учиться и мечтать несмотря ни на что. Фотографии напоминают: пока одни дети волнуются из-за оценок или гаджетов, другие борются за право на образование, недостижимый воздух или саму жизнь. И ответственность за это лежит на всем мире взрослых.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что фотограф Дмитрий Гайдук одержал победу в конкурсе Europol. Его работу отметила сеть руководителей коммуникаций правоохранительных органов Европейского союза.

